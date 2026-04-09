Am ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 17.30 Uhr (außer in den Ferien) findet im Pfarrheim Zwölf Apostel (Ilse-Weber-Str. 16) ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige statt. Nächster Termin: 15. April.

Eltern – vielleicht auch Kinder oder liebe Freunde – sind pflegebedürftig geworden und nach und nach ist Ihnen in die Rolle des Pflegenden zugewachsen? Eine fordernde Situation! Wem hierzu Fragen auf dem Herzen brennen – praktische (z.B. hinsichtlich einer Pflegegradeinstufung) oder persönliche („Wie kann ich diese Situation meistern, wo bekomme ich Hilfe?“) oder wenn man einfach nur ein offenes Ohr benötigt, ist man herzlich willkommen.

