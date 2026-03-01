LogoLogo

Laim (München)AllgemeinWesttangentetram
Veröffentlicht am 01.03.2026 21:00

Mit neuer Tram 14 ist erster Tangenten-Abschnitt in Betrieb

Sie eröffneten 35 Jahre nach dem Stadtratsbeschluss den ersten Abschnitt der Tangente (von links): Westtangenten-Projektleiter Martin Schöneseiffen, Mobilitätsreferent Georg Dunkel, MVG-Chef Ingo Wortmann, 2. Bürgermeister Dominik Krause, SWM-Großprojekte-Leiter Alex Indra, 3. Bürgermeisterin Verena Dietl und Laims Bezirksausschussvorsitzender Josef Mögele. (Foto: job)
Wenige Tage vor der Kommunalwahl ist der erste Abschnitt der Tram-Westtangente in Betrieb genommen worden: 35 Jahre, nachdem dieses Projekt als zentraler Baustein des Münchner Nahverkehrsplans beschlossen worden war. Bürgermeister Dominik Krause und Bürgermeisterin Verena Dietl eröffneten am Samstag mit MVG-Chef Ingo Wortmann und dem städt. Mobilitätsreferenten Georg Dunkel die neue Trambahnlinie 14 zwischen Pasing Bf., dem U-Bahnhof Laim und Gondrellplatz. Die Tram 14 fährt auch über den neuen Tangenten-Abschnitt zwischen Fürstenrieder Straße und Ammerseestraße (tagsüber im 10-Minuten-Takt, abends ab 22 Uhr und in den frühen Morgenstunden alle 20 Minuten).

1.500 Meter neue Strecke

Der erste Abschnitt der Tram-Westtangente ist fast genau 1.500 Meter lang mit den drei Haltestellen Fürstenrieder Straße, Laimer Platz und Aindorferstraße, die barrierefrei mit nahezu niveaugleichem Einstieg errichtet sind und bereits für längere Züge mit bis zu 56 Meter Länge ausgelegt sind.
Im Zuge der Bauarbeiten für die Neubaustrecke wurde auch die bestehende Haltestelle Fürstenrieder Straße der Linie 19 barrierefrei ausgebaut, die bereits seit Dezember 2025 in Betrieb ist. Diese wurde mit einer freistehenden und daher besonders gut einsehbaren Dynamischen Fahrgastinformation (DFI) mit Vorlesefunktion für Fahrgäste mit Sehbehinderung ausgestattet.
Die Tram-Westtangente wertet auch das Straßenbild auf. An den meisten Haltestellen machen das Rasengleis sowie Baumpflanzungen die Umgebung grüner und freundlicher.

Viele Arbeiten wurden erledigt

Innerhalb von 22 Monaten seit dem Spatenstich wurden nicht nur die Gleise verlegt, sondern auch zahlreiche weitere Baumaßnahmen durchgeführt. Mehrere hundert Versorgungsleitungen wurden verlegt. Die aufwändigste und größte Maßnahme war der Neubau der zum Teil 95 Jahre alten Hauptwasserleitung 5. Außerdem wurde ein Zugang zum U-Bahnhof Laimer Platz von der Valpichlerstraße in die Gotthardstraße verlegt sowie die Unterführung an der Hogenbergstraße saniert. Die Fahrbahnen, Rad- sowie Gehwege werden voraussichtlich bis zum Oktoberfest fertiggestellt.

„Die Bauarbeiten waren eine Belastung”

„Die Tram-Westtangente ist eines der größten und wichtigsten Infrastrukturprojekte Münchens der letzten Jahre. Sie schließt eine Lücke in unserem stark aufs Stadtzentrum ausgerichteten Liniennetz”, so 2. Bürgermeister Dominik Krause. Eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots sei notwendig, um eine dauerhafte Überlastung des Straßennetzes zu verhindern. „Die Bauarbeiten waren eine Belastung für Anwohner und Gewerbe”, räumte Krause ein. „Investitionen in unsere Infrastruktur sind jedoch wichtig, damit München eine moderne Stadt bleibt, die nicht nur von der Substanz lebt, sondern auch immer wieder Neues schafft. Ich bin sicher, die Freude über die neue Tram wird bald den Ärger über die Bauarbeiten vergessen machen.“

„Großer Wunsch geht in Erfüllung”

„Mit der neuen Tram geht für viele Laimerinnen und Laimer ein großer Wunsch in Erfüllung. Sie ist ein attraktives Verkehrsmittel, das zugleich auch noch über eine große Kapazität verfügt und viele Menschen transportieren kann”, sagte 3. Bürgermeisterin Verena Dietl. „Die neue Tram 14 ist barrierefrei, verlässlich, leise und sauber. Und sie verändert das Gesicht der Straße: Mit Rasengleis und neuen Bäumen wird aus einer der lautesten Achsen Laims ein Stück Stadt, in dem man sich wieder gerne aufhält.”

Bürgerfest und Streik

Mehr als 5.000 Besucher feierte die Eröffnung der Strecke beim Bürgerfest am Laimer Anger. An zahlreichen Infoständen konnten sich die Gäste bei Vereinen, Initiativen, dem Mobilitätsreferat und der MVG informieren. Viele Züge der neuen Linie 14 waren bis auf den letzten Platz belegt: Mehrere tausend Fahrgäste testeten die neue Verbindung. Die fünf eingesetzten Züge absolvierten am Premierentag rund 70 Fahrten je Richtung. Diese Züge gehörten zu den wenigen, die an diesem Tag überhaupt fuhren, da der ÖPNV wie am Vortag bestreikt wurde.

So geht es weiter

Die weiteren Bauabschnitte, die nun in Angriff genommen werden, führen zunächst von der Ammerseestraße vom Waldfriedhof und später weiter bis zur U-Bahnstation Aidenbachstraße. Die Inbetriebnahme dieser Abschnitte ist für 2028 geplant.
Im Norden ist der Lückenschluss zwischen der Fürstenrieder Straße und dem Romanplatz abhängig von der Fertigstellung der Umweltverbundröhre am S-Bahnhof Laim, die neben der Tram auch dem Fuß- und Radverkehr dienen wird. Auch hier ist die Inbetriebnahme für 2028 anvisiert.
In der Wotanstraße wurden im Zuge einer anderen Baumaßnahme bereits Gleise verlegt und auch die Weichen zur Einfädelung in die bestehende Strecke der Linien 16 und 17 sind schon eingebaut.

2028 soll alles fertig sein

Die Tram-Westtangente wird nach der für 2028 anvisierten Gesamtfertigstellung auf ganzer Strecke von der Linie 12 befahren. Sie bietet dann eine umsteigefreie, schnelle Querverbindung von Obersendling über Hadern, Sendling, Laim nach Nymphenburg und weiter über die bestehende Strecke bis nach Schwabing Nord.
Mit der Fertigstellung der Gesamtstrecke wird das Fahrgastaufkommen erheblich steigen, ist sich die MVG sicher. Die Eröffnung der der 2. S-Bahn-Stammstrecke wird den Verkehrsknoten am Laimer Bahnhof stärken und zu einem zusätzlichen Fahrgastzuwachs auf der Tram-Westtangente führen. Mit dem dann steigenden Fahrgastaufkommen werden schrittweise größere Fahrzeuge eingesetzt.

