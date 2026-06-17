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Laim (München)Dominik KrauseBauen & WohnenWohnungsmarkt
Veröffentlicht am 17.06.2026 16:39

Grundstein für 212 Werkswohnungen gelegt

Hier entstehen die neuen Wohnungen. (Foto: SWM)
Hier entstehen die neuen Wohnungen. (Foto: SWM)
Hier entstehen die neuen Wohnungen. (Foto: SWM)
Hier entstehen die neuen Wohnungen. (Foto: SWM)
Hier entstehen die neuen Wohnungen. (Foto: SWM)

Die Stadtwerke München (SWM) bauen ihr Engagement für bezahlbaren Wohnraum deutlich aus. Das bisherige Ziel, bis 2030 insgesamt 3.000 Wohnungen zu schaffen, wird erweitert: Bis 2040 sollen nun insgesamt 4.000 Wohnungen entstehen. Damit leisten die SWM einen größeren Beitrag zur Entlastung des Münchner Wohnungsmarktes und zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts München.
Die Wohnungen werden in erster Linie Mitarbeitenden der SWM als Werkswohnungen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sollen auch Beschäftigte anderer städtischer Gesellschaften von dem Angebot profitieren. Ergänzend planen die SWM, einen begrenzten Teil der Wohnungen weiteren Unternehmen in München zur Verfügung zu stellen, um diese bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften zu unterstützen. Das Interesse potenzieller Partnerunternehmen ist bereits heute sehr groß.

Fertigstellung Ende 2028

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist das Quartier an der Westend-/ Zschokkestraße – das bislang größte Wohnungsprojekt in der Geschichte der Stadtwerke München. Der erste Bauabschnitt umfasst 212 Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte. Die Fertigstellung dieses Bauabschnitts ist für Ende 2028 vorgesehen, insgesamt sollen an dem Standort in Laim rund 630 Wohnungen entstehen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dominik Krause und Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, haben Dr. Gabriele Jahn, SWM Geschäftsführerin Personal, Immobilien und Bäder, sowie Dr. Bernhard Boeck, Geschäftsbereichsleiter Immobilien der SWM, den Grundstein gelegt.

„Oberste Priorität”

„Wohnungsbau, vor allem der Bau bezahlbarer Wohnungen, hat für München oberste Priorität”, betonte Oberbürgermeister Dominik Krause. „Dass die Stadtwerke München als unser kommunales Unternehmen hier mit gutem Beispiel vorangehen und nachhaltig Wohnraum schaffen, freut mich deshalb umso mehr. Mit dieser Initiative schaffen die SWM das zukünftige Zuhause für hunderte Familien. Wir brauchen mehr davon, damit Druck aus dem Münchner Wohnungsmarkt genommen wird und die Menschen wieder eine reelle Chance haben, in dieser Stadt eine Wohnung zu finden und anzukommen. Deshalb wünsche ich mir viele Nachahmer – auch aus der Privatwirtschaft.“

Bezahlbarer Wohnraum ist für viele Menschen in München zur entscheidenden Frage geworden – und eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Unternehmen Fachkräfte gewinnen und langfristig binden können, sagte Dr. Gabriele Jahn (SWM). „Mit dem Ausbau unseres Wohnungsbauprogramms schaffen wir nicht nur Perspektiven für unsere Mitarbeitenden, sondern stärken zugleich die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts München. Hiervon profitieren nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch die Stadtgesellschaft.”

Das Bauprojekt an der Westend-/Zschokkestraße

Die 630 Wohnungen der SWM sind Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Bus- und Tramdepots Laim. Dort entsteht ein neues Stadtviertel mit Wohnraum für unterschiedliche Lebenssituationen, mehreren Kindertageseinrichtungen, einem Alten- und Seniorenzentrum mit einer direkten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie dem neuen Zschokkepark als Naherholungsfläche.

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