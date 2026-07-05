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Laim (München)Kinder, Jugend & Co.Sommerfest
Veröffentlicht am 05.07.2026 13:00

„Das Laimer Jugendzentrum“ feiert am Freitag Jubiläum

Das Laimer Jugendzentrum. (Foto: KJR)
Das Laimer Jugendzentrum. (Foto: KJR)
Das Laimer Jugendzentrum. (Foto: KJR)
Das Laimer Jugendzentrum. (Foto: KJR)
Das Laimer Jugendzentrum. (Foto: KJR)

Seit 60 Jahren gibt es „Das Laimer Jugendzentrum“ in der Von-der-Pfordten-Straße 59 – es ist die einzige Freizeitstätte für Kinder und Jugendliche in Laim. Und seit 2011 sogar mit Abenteuerspielplatz (den hatte sich die Klasse 4b der Grundschule an der Fürstenrieder Straße 2005 per Brief an OB Ude gewünscht). Diese Jubiläum wird am Freitag, 10. Juli, gefeiert.

Beginn ist um 14.30 Uhr mit verschiedenen Spielstationen für Kinder und Jugendliche wie Baumklettern, Trampolin, Basteln und vielem mehr. Ab 18 Uhr werden Stadträtin Alexandra Gassmann und KJR-Vorstandsmitglied Ben Fischer die Gäste mit einem kleinen Redebeitrag begrüßen. Im Anschluss ist Zeit für gemütliches Beisammensein.

Im Jugendzentrum können Teenies und Jugendliche ab der 5. Klasse am vielfältigen Angebot partizipieren: am Mädchen- oder Jungennachmittag, im Offenen Treff Kicker, Tischtennis, Billard und Darts spielen, sich mit diversen Spielekonsolen beschäftigen, sich mit Freundinnen und Freunden treffen oder einfach chillen.
Daneben gibt es Beratung und Hilfestellung bei Fragen, die für Teenies und Jugendliche wichtig sind. Lerngruppen, Hilfe beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen und die Möglichkeit, in einer ruhigen Atmosphäre schulische Aufgaben zu erledigen, runden das Angebot ab. Das Medienangebot umfasst regelmäßige Workshops, z.B. mit MAKE.it oder erste Schritte beim Programmieren.
Auf dem Abenteuerspielplatz können Schulkinder bis 13 Jahre von 13 bis 18 Uhr an den Holzhütten bauen, ein Lagerfeuer machen, Stockbrot backen oder einfach toben und spielen. Geburtstag feiern ist auf dem ASP, mit Terminabsprache, auch möglich. In den Ferien gibt es längere Ausflüge und Unternehmungen.
Das Laimer ist eine städtische Freizeitstätte in Trägerschaft des Kreisjugendrings München-Stadt.

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