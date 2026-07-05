„Das Laimer Jugendzentrum“ feiert am Freitag Jubiläum

Im Jugendzentrum können Teenies und Jugendliche ab der 5. Klasse am vielfältigen Angebot partizipieren: am Mädchen- oder Jungennachmittag, im Offenen Treff Kicker, Tischtennis, Billard und Darts spielen, sich mit diversen Spielekonsolen beschäftigen, sich mit Freundinnen und Freunden treffen oder einfach chillen.

Daneben gibt es Beratung und Hilfestellung bei Fragen, die für Teenies und Jugendliche wichtig sind. Lerngruppen, Hilfe beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen und die Möglichkeit, in einer ruhigen Atmosphäre schulische Aufgaben zu erledigen, runden das Angebot ab. Das Medienangebot umfasst regelmäßige Workshops, z.B. mit MAKE.it oder erste Schritte beim Programmieren.

Auf dem Abenteuerspielplatz können Schulkinder bis 13 Jahre von 13 bis 18 Uhr an den Holzhütten bauen, ein Lagerfeuer machen, Stockbrot backen oder einfach toben und spielen. Geburtstag feiern ist auf dem ASP, mit Terminabsprache, auch möglich. In den Ferien gibt es längere Ausflüge und Unternehmungen.

Das Laimer ist eine städtische Freizeitstätte in Trägerschaft des Kreisjugendrings München-Stadt.