LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)Soziale ThemenFamilien
Veröffentlicht am 27.03.2026 14:05

Familienzentrum Laim vor Leitungswechsel und ungewisser Zukunft

Das Familienzentrum Laim ist seit vielen Jahren eine feste Anlaufstelle für Familien im Münchner Westen. Hier treffen sich Eltern mit Babys und Kleinkindern, Familien tauschen sich aus, Kinder spielen miteinander und Eltern finden Rat, Unterstützung und Gemeinschaft. Das Zentrum in der Valpichlerstraße 36 ist ein offener Ort für Familien aus dem Stadtteil und darüber hinaus.

Zum Angebot gehören Eltern Kind Gruppen, Babykurse, Spielgruppen, offene Treffs, Vorträge zu Erziehungsfragen sowie Kurse rund um Entwicklung, Alltag und Familienleben. Auch Beratung und Austausch finden hier einen geschützten Rahmen. Für viele Familien ist das Familienzentrum über Jahre hinweg ein wichtiger Begleiter durch die ersten Lebensjahre ihrer Kinder.

Christiane Rolny hat das Zentrum geprägt

Nach 34 Jahren verabschiedet sich nun die langjährige Leiterin Christiane Rolny aus ihrer Funktion. Sie hat das Familienzentrum über 34 Jahre hinweg geprägt und zu einem wichtigen Bestandteil des sozialen Lebens in Laim aufgebaut.
„Ich durfte hier unzählige Familien ein Stück ihres Weges begleiten. Zu sehen, wie aus ersten Begegnungen echte Netzwerke entstehen, war immer etwas ganz Besonderes“, sagt Rolny. „Das Familienzentrum war für mich nie nur ein Arbeitsplatz, sondern ein Ort, der mir sehr am Herzen liegt.“

Simone Döderlein ist neue Leiterin

Die Leitung übernimmt küftig Simone Döderlein. Sie bringt viel Erfahrung in der Arbeit mit Familien mit und kennt den Stadtteil gut. Zuvor war sie im KITZ Laim tätig und hat dort bereits zahlreiche Angebote für Familien mitgestaltet. „Das Familienzentrum Laim ist ein unglaublich wichtiger Ort für Familien im Viertel“, sagt Döderlein. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team neue Ideen einzubringen und das Angebot weiterzuentwickeln.“

Räume wurden gekündigt

Doch während mit der neuen Leitung frische Energie und viele Ideen ins Haus kommen, ziehen zugleich erste dunkle Wolken auf. Nach 25 Jahren wurde der Mietvertrag für die Räume gekündigt. Das Familienzentrum muss seine bisherigen Räume Ende 2026 verlassen.
Der Kinderschutzbund München, zu dem das Familienzentrum gehört, sucht nun dringend eine neue Bleibe im Stadtteil Laim. Ziel ist es, das Angebot weiterhin vor Ort aufrechterhalten zu können.
„Denn gerade niedrigschwellige Orte wie das Familienzentrum sind für viele Familien unverzichtbar. Hier entstehen Kontakte, hier finden Eltern Unterstützung und hier haben Kinder Raum zum Spielen, Lernen und Wachsen.“ erklärt Johannes Merkl, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes München.
Damit Laim weiterhin ein Stadtteil bleibt, in dem Familien einen Ort für Begegnung, Beratung und Kurse finden, braucht das Familienzentrum dringend eine neue Immobilie.
Der Kinderschutzbund München hofft daher auf Unterstützung aus Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft, um eine passende Lösung im Stadtteil zu finden und die wichtige Arbeit des Familienzentrums Laim auch in Zukunft fortsetzen.

Das könnte Sie auch interessieren
Milbertshofen (München)
Viel Spaß bei den Proben haben die Kinder und Jugendlichen aus Milbertshofen und Umgebung. Die Premiere von „Honk! – Anders als der Rest...” ist am 9. Mai. (Foto: Kulturhaus Milbertshofen)
Honk! – Premiere am 9. Mai: Kinder und Jugendliche studieren Musical ein
31.03.2026 16:59 Uhr
query_builder2min
Moosach (München)
Wie der Osterhase hoppeln, an einem Eierlauf teilnehmen und die große Hasenprüfung absolvieren: All das können Kinder bei der Osteraktion. (Foto: mha)
Hoppeln wie der echte Osterhase
17.03.2026 16:20 Uhr
query_builder1min
Oberding (Landkreis Erding)
Bürgermeister Bernhard Mücke (l.) und Landrat Martin Bayerstorfer bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. (Foto: LRA Erding)
Familienstützpunkt Oberding
27.02.2026 09:37 Uhr
query_builder2min
Familienkonzert im Kultur im TrafoTag der offenen Tür in der KinderkrippeKinder- und Familienarmut: „Wegsehen hilft niemandem – Hinschauen verändert Leben“Konzert mit Pai & Filho in der Stadtbibliothek Bogenhausen„Peter und der Wolf”: Familienkonzert im PelkovenschlösslSchmunzel-leicht und flockig-locker: Familienkonzert im BürgerhausDer Familienverband Weilheim feierte sein 60-jähriges BestehenFamilienzentrum erhält den Bürgerpreis der SPDHonk: Darsteller für Jugendmusical gesuchtWie lebten Kinder im Alten Ägypten?Wer hilft? Die siebenjährige Clara braucht eine StammzellenspendeHilfe für ältere Menschen und alleinerziehende MütterNachhaltigkeit und Gemeinschaft erlebenNeue Außenstelle der Städtischen Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche eröffnetNeue Kinderseite der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north