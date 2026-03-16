Die Plattform babyrd, gegründet von Djamel Benghedadra, bietet kreativen Köpfen wie Künstlern oder Journalisten einen Raum für Kollaborationen, Networking und kurzfristiges Co-Living an. Das Kunstprojekt „Future of Europe in the Heart of Munich“ setzt dieses Konzept erstmals in die Praxis um. Zu sehen in der Ausstellung von Mittwoch, 25. März, bis Mittwoch, 13. Mai, in der Stadtbibliothek Laim.

Visuelle Künstlerinnen und Künstler aus Paris wurden nach München eingeladen, um Tandems mit lokalen Künstlern zu bilden. Das Besondere an diesem Projekt ist die enge Verbindung im Privaten: Jeder Münchner Künstler öffnet sein oder ihr Zuhause für den Gast, um dort gemeinsam an Kunstwerken zu arbeiten.

In der Ausstellung bringen fünf Tandems ihre Vision von Europa im Jahr 2050 in ihrer Kunst zum Ausdruck. Eines dieser Tandems sind Kira Schindler und Isaac Caraveo Herrera. Kira Schindler ist eine talentierte, in München ansässige Künstlerin, die in ihrer Kunst überwiegend Abstraktion mit figurativen Elementen kombiniert. Ihre Werke sind dabei besonders durch kräftige Neonakzente und reiche Farben geprägt.

Isaac Caraveo Herrera ist ein visueller Künstler aus dem Rivoli 59, dem dritthäufigsten besuchten Zentrum für moderne Kunst in Paris. Auch er verbindet Abstraktion und Figuration, setzt dabei jedoch verstärkt auf den Einsatz von recycelten Materialien. Die Ausstellungseröffnung am 25. März um 19.30 Uhr bietet die Gelegenheit, mit dem Plattformgründer Djamel Benghedadra und den ausstellenden Künstlern ins Gespräch zu kommen. Das Projekt wird vom Bezirksausschuss Laim gefördert.