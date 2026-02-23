LogoLogo

Laim (München)Kunst & Kultur + VeranstaltungenKonzertverlosung
Veröffentlicht am 23.02.2026 15:01

Italienischer Abend am Samstag

Bruno Ferrara mit seiner Band spielt im Interim. (Foto: pr)

Am Samstag, 28. Februar, spielt Bruno Ferrara mit seiner Band um 20 Uhr im Interim (Am Laimer Anger 2). Eintritt: 15 bzw. 10 Euro. Tickets unter https://www.interim-kultur.de.

„Che sará, sará” (Was passieren wird, wird passieren) dachte sich Bruno Ferrara damals, als er in den Zug von Neapel Richtung München stieg. Damals beendete er gerade seine Lehre zum Koch. Viele Jahre hat er in den Küchen italienischer Restaurants gearbeitet, um den mediterranen Geschmack, der bei uns so beliebt ist, auf den Tisch zu bringen. Aber in Gedanken und im Herzen war immer so viel Musik! Geboren 1966 in Neapel, übte sich Bruno Ferrara schon früh in Gesang und Musik. Mit dem Talent des Vaters ausgestattet, begann Bruno bereits in jungen Jahren seine Gedanken in Liedgut umzusetzen. Mit 13 Jahren gründete er seine erste Band und fand in der Musik eine leidenschaftliche Berufung, die bis heute anhält. Seit 2008 ist er im deutschen und österreichischen Radio / Fernsehen präsent. Mit seinem ersten Album „Amore mio” (2009) war Bruno Ferrara in den Charts, im Kinofilm „Maria ihm schmeckt's nicht” mit Christian Ulmen und Lino Banfi und der TV-Werbung der Gothaer Versicherung zu hören. Die Titel heißen „Amore mio”, „Pronto pronto” und „Prosecco”. 2011 hielt sich das Lied „Musica italiana” aus seinem zweiten Album „Tempo d'amore” einen ganzen Sommer lang in den Airplaycharts von Deutschland und Österreich ganz oben. Mit „Senza di te” aus demselben Album ist Bruno Ferrara bei „Willkommen bei Carmen Nebel” aufgetreten. Sein drittes Album (2013) „Io” (Ich) mit den Hits Viva la Vita, Domenica, Fammi volare u.a. ist immer noch im Radio zu hören.

CD zu gewinnen

Wir verlosen Bruno Ferraras CD „Jetzt”. Schreiben Sie bis Mittwoch, 4. März, eine Postkarte oder Mail mit dem Stichwort „Italien”, Absender und Telefonnummer an:
Redaktion Münchner Wochenanzeiger
Moosacher Straße 56 – 58
80809 München
gewinnen@wochenanzeiger.de.

