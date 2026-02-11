Stadträtin Sibylle Stöhr hält die Gestaltung der neuen Gotthardstraße nach Abschluss der U5-Baustelle ür sehr gelungen. „Sie wird insbesondere denen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, mehr Sicherheit bieten. Das war ein expliziter Wunsch aus dem örtlichen Bezirksausschuss“, sagt Stöhr.

Der Bauausschuss des Stadtrats hat kürzlich beschlossen, wie die Gotthardstraße nach Abschluss der U5-Baustelle in Richtung Pasing zwischen dem östlichen Bauende und der Fischer-von-Erlach-Straße wiederhergestellt werden soll. Dies wird abschnittweise von Ost nach West erfolgen – dem Baufortschritt der U-Bahn folgend.

Es wird dann deutlich mehr Platz für Menschen geben, die zu Fuß unterwegs sind, außerdem werden zusätzliche und sicherere Querungsmöglichkeiten geschaffen. Außerdem sind baulich getrennte Radwege mit zusätzlichen Sicherheitsstreifen hin zum fließenden Autoverkehr und zu den Parkbuchten vorgesehen.

Die während der Bauzeit gefällten Bäume werden durch neue Bäume ersetzt, die mindestens über sieben Meter hoch sind. 125 Bäume auf öffentlichem Grund mussten der Baustelle weichen, das Baureferat plant 133 Neupflanzungen.

„Bestandsbäume zu fällen, ist nie eine Entscheidung, die man gerne trifft. Leider war sie unumgänglich, um den wichtigen U-Bahnbau vorantreiben zu können. Die Verbindung nach Pasing wird vielen Menschen zugutekommen”, sagt Stöhr.