Der Historische Verein Laim hat auch dieses Jahr wieder einen Almanach verfasst. Es ist inzwischen die 14. Ausgabe.

Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis verspricht interessante Themen. Da ist zum Beispiel der Bau der Trambahn in der Fürstenrieder Straße. Der Historische Verein hat die lange Geschichte der Trambahn in Laim recherchiert und zeigt auf, dass es bereits vor 120 Jahren Pläne für eine Ringbahn in München gab. „Inzwischen können wir uns über das neueröffnete Teilstück der Linie 14 freuen und hoffen, dass die weiteren Etappen nicht zu lange auf sich warten lassen”, verlautet aus dem Verein. Nostalgische Gedanken könnten die älteren Laimerinnen und Laimer beim Erinnern an den so genannten Stangerlbus bekommen, dem ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Ein weiterer Beitrag im Almanach berichtet über die in Laim ansässige Firma Argenta, die seit 1918 in Laim Fotopapier zur Entwicklung der Fotos herstellte, inzwischen aber nicht mehr existiert.

Auch an einen spektakulären Polizeieinsatz, der sich 1971 ereignete und einen unglaublichen Vorfall nach sich zog, wird erinnert.

Eine wichtige Organisation, auch für Laim, feiert Geburtstag. Der Ortsverband Laim des VDK, gegründet am 4. Dezember 1946, kann demnächst auf sein 80-jähriges Bestehen zurückschauen. Der Verein recherchierte die Geschichte des VDK und des Ortsverbands Laim.

Und dann gibt es da auch noch ein besonderes Kleinod: das Laimer Schlößl. Es ist in Gefahr zu verfallen und soll alle aufrütteln, damit hier kein zweites Schuhmacherhäusl-Problem entsteht.