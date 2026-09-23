Konzert des Hippie Kammerorchesters

„Sing together! – Love, Peace & Rock'n'Roll”: Mit seinem Programm zum Mitsingen kommt das Hippie Kammerorchester am Freitag, 23. Oktober, ins Interim (Am Laimer Anger 2). „Love, Love, Love!” – mit den ersten Tönen der Beatles-Hymne zündet das Hippie Kammerorchester eine gigantische Love, Peace & Rock'n'Roll-Rakete. Musikalisch virtuos, vielseitig an Gitarren, Ukulele, Mundharmonika, Waschbrett und einem Koffer voller Rassel Klingeling-Krimskrams lassen Ruth und Hans von Chelius mit Julia von Miller den euphorisierenden Spirit der 60er und 70er Jahre aufleben. Ein so mitreißender wie glückselig machender und äußert humorvoller Flower-Power-Retrorausch, der in eine buntere und liebevollere Version dieser Welt entführt.
Die galaktischen Solostimmen der drei schwingen sich dabei mehrstimmig zu einem magischen Kraftfeld zusammen. Mit zeitlos arrangierten Versionen legendärer Songs fliegen sie schwerelos durch die musikalischen Weiten dieser visionären Zeit, beamen sich in die Herzen, stecken an zum Mitsingen, Mitstöhnen und Mitlachen. Gemeinsam geht Zuversicht so viel leichter: „Come together”, „I have a dream”, „Imagine all the people”. In schillernden Hippiegewändern, hautengen Schlaghosen und mit wallendem Haar summt der Hippiemotor mal sanft wie Sternenstaub, mal rast er revolutionär sexy mit Warp-Antrieb dahin.
Im Sound-Universum des Hippie Kammerorchesters werden die wilde Unersättlichkeit der Stones, die fernöstlich inspirierte Spiritualität der Beatles, Joni Mitchells fein-feminine Weisheit oder Bob Marleys eindrückliche Botschaft von Liebe und Freiheit direkt spürbar. Da begegnen sich Bowie und die „Children of the Revolution” in einer Kommune in den „Streets of San Francisco”, da chillen Pink Floyd zu Ukulenlenklängen an hawaiianischen Stränden. Berauscht von freier Liebe brennt Johnny Cash mit Led Zeppelins „Whole lotta Love” durch und verschmilzt in „Kashmir” in einer orientalischen Extase. You don´t need no drugs – diese Combo ist der Trip!
Das Konzert des Hippie Kammerorchesters beginnt um 20 Uhr, Ende ist gegen 22.30 Uhr. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro und sind erhältlich unter www.interim-kultur.de/Programm.