Konzert des Hippie Kammerorchesters

Die galaktischen Solostimmen der drei schwingen sich dabei mehrstimmig zu einem magischen Kraftfeld zusammen. Mit zeitlos arrangierten Versionen legendärer Songs fliegen sie schwerelos durch die musikalischen Weiten dieser visionären Zeit, beamen sich in die Herzen, stecken an zum Mitsingen, Mitstöhnen und Mitlachen. Gemeinsam geht Zuversicht so viel leichter: „Come together”, „I have a dream”, „Imagine all the people”. In schillernden Hippiegewändern, hautengen Schlaghosen und mit wallendem Haar summt der Hippiemotor mal sanft wie Sternenstaub, mal rast er revolutionär sexy mit Warp-Antrieb dahin.

Im Sound-Universum des Hippie Kammerorchesters werden die wilde Unersättlichkeit der Stones, die fernöstlich inspirierte Spiritualität der Beatles, Joni Mitchells fein-feminine Weisheit oder Bob Marleys eindrückliche Botschaft von Liebe und Freiheit direkt spürbar. Da begegnen sich Bowie und die „Children of the Revolution” in einer Kommune in den „Streets of San Francisco”, da chillen Pink Floyd zu Ukulenlenklängen an hawaiianischen Stränden. Berauscht von freier Liebe brennt Johnny Cash mit Led Zeppelins „Whole lotta Love” durch und verschmilzt in „Kashmir” in einer orientalischen Extase. You don´t need no drugs – diese Combo ist der Trip!