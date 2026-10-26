Foto-Ausstellung von Armin Smailovic

Unter dem Titel „Ich-Landschaften” zeigt die Münchenstift eine Text- und Foto-Ausstellung. Hinter ihr stehen der aus Theater und TV bekannte Künstler und Schauspieler Erwin Aljukic und der Fotograf Armin Smailovic. „Als Schauspieler der zu sein, der man wirklich ist, ist geradezu unmöglich. Doch hier konnte ich vollkommen ich selber sein”, sagt Aljukic. Die Ausstellung ist in einer Zusammenarbeit entstanden: Die Schwarz-Weiß-Fotos des Fotografen Armin Smailovic und die biografischen Texte von Erwin Aljukic offenbaren Aljukics Persönlichkeit auf bisher nie gezeigte Art und Weise: ehrlich, authentisch, persönlich – intim.

Die Vernissage ist am Dienstag, 27. Oktober, im Alfons-Hoffmann-Haus der Münchenstift (Agnes-Bernauer-Str. 185). Beginn ist um 15 Uhr.