Margot Linsert wird mit Straßenbenennung geehrt

Im Neubaugebiet Zschokkestraße auf dem früheren Gelände des Tram-Betriebshofs wird eine der neuen Straßen nach Margot Linsert benannt. Das hat der Kommunalausschuss des Stadtrats beschlossen. Margot Linsert führte ab 1933 in der Fürstenrieder Straße in Laim ein Lebensmittelgeschäft und war im Widerstand gegen den Nationalsozialismus tätig. Die Margot-Linsert-Straße ist die „Verlängerung” des Kiem-Pauli-Wegs jenseits der Hans-Thonauer-Straße. Straßennamen und Platzbezeichnungen zählen zu den höchsten Ehren, die die Stadt posthum vergeben kann.
Margot Linsert, geboren am 26. Februar 1909 in Berlin, trat bereits früh dem Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK), einer sozialistischen Absplitterung der SPD, bei. Sie kam 1930 nach München, um hier mit anderen eine ISK-Jugendgruppe aufzubauen. Gemeinsam mit Ludwig Linsert, den sie 1934 heiratete, übernahm sie 1933 das Lebensmittelgeschäft in der Fürstenrieder Straße. Das Geschäft nutzte die ISK-Gruppe als Anlaufstelle für Gleichgesinnte und für ihre Widerstandsarbeit gegen den Nationalsozialismus. „Unser Laden war auch eine Art Anlaufstelle für ISK-Mitglieder aus dem Norden, die fliehen mussten”, erzählte Linsert einmal in einem Interview. „Wir hatten ein bestimmtes Zeichen vereinbart. Also, wenn einer in den Laden kam und einen Hutzucker, der ja nicht mehr üblich war, den hat man früher zum Einmachen gebraucht, wenn einer also einen Hutzucker verlangte, dann wussten wir, das ist einer von uns, dem müssen wir jetzt weiterhelfen.“ Außerdem druckten und verteilten die Linserts Flugblätter. Nach der Aufdeckung der Gruppe 1938 wurden mehrere Mitglieder verhaftet. Ludwig Linsert, der mit der damals 29-jährigen Margot eine zehn Monate alte Tochter hatte, wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurteilt.
Margot Linsert war nach der Befreiung vom Nationalsozialismus Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds und der SPD. Im Jahr 2004 wurde sie für ihre Widerstandsarbeit im Nationalsozialismus mit der Willy-Brandt-Medaille der SPD München geehrt. Mit der nun beschlossenen Straßenbenennung würdigt die Stadt den Mut und den Widerstand von Frauen gegen das nationalsozialistische Regime. Gestorben ist Linsert im Alter von 100 Jahren am 26. Oktober 2009 in München.
Ludwig Linsert wurde nach seiner Haftentlassung 1943 in der Strafdivision 999 an der Ostfront eingesetzt und geriet dort 1944 in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus welcher er 1947 zurückkehrte. Wieder in München lebend, engagierte sich Linsert im DGB, für welchen er ab 1949 hauptamtlich tätig war, 1958 bis 1969 als Landesvorsitzender für Bayern. Linsert starb 1981. In Perlach wurde 1986 eine Straßen nach ihm benannt.
In der Fürstenrieder Straße 46, wo die Linserts ihren laden hatten, erinnert seit Oktober das Kunstprojekt „Der Widerstandskiosk“ der Künstlerin Cora Piantoni an das Ehepaar und seinen Widerstand gegen das NS-Regime.
Neben Wohnungen sollen am Knoten Zschokke- / Westendstraße soziale Infrastruktur, ein Kerngebiet mit Geschäften, Büros und Dienstleistungen sowie eine 1,45 Hektar große Grünfläche entstehen. Das rund zehn Fußballfelder große Areal liegt südlich der Zschokkestraße zwischen der Westend- und Hans-Thonauer-Straße. Im Süden wird es begrenzt von der Kleingartenanlage Bahn-Landwirtschaft München-West. Hier befand sich einmal der Busbetriebshof der Stadtwerke, der 2022 an den Georg-Brauchle-Ring verlagert wurde. Geplant sind genossenschaftlicher, geförderter und frei finanzierter Mietwohnungsbau, vier Kindertageseinrichtungen, eine fünfzügige Grundschule, eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche sowie ein Alten- und Servicezentrum. .