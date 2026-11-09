Margot Linsert wird mit Straßenbenennung geehrt

Margot Linsert, geboren am 26. Februar 1909 in Berlin, trat bereits früh dem Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK), einer sozialistischen Absplitterung der SPD, bei. Sie kam 1930 nach München, um hier mit anderen eine ISK-Jugendgruppe aufzubauen. Gemeinsam mit Ludwig Linsert, den sie 1934 heiratete, übernahm sie 1933 das Lebensmittelgeschäft in der Fürstenrieder Straße. Das Geschäft nutzte die ISK-Gruppe als Anlaufstelle für Gleichgesinnte und für ihre Widerstandsarbeit gegen den Nationalsozialismus. „Unser Laden war auch eine Art Anlaufstelle für ISK-Mitglieder aus dem Norden, die fliehen mussten”, erzählte Linsert einmal in einem Interview. „Wir hatten ein bestimmtes Zeichen vereinbart. Also, wenn einer in den Laden kam und einen Hutzucker, der ja nicht mehr üblich war, den hat man früher zum Einmachen gebraucht, wenn einer also einen Hutzucker verlangte, dann wussten wir, das ist einer von uns, dem müssen wir jetzt weiterhelfen.“ Außerdem druckten und verteilten die Linserts Flugblätter. Nach der Aufdeckung der Gruppe 1938 wurden mehrere Mitglieder verhaftet. Ludwig Linsert, der mit der damals 29-jährigen Margot eine zehn Monate alte Tochter hatte, wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurteilt.