LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)AllgemeinverkehrSicherheit
Veröffentlicht am 13.08.2026 13:36

Ofener, St.-Ulrich-, Hauner- und Friedberger Straße werden keine verkehrsberuhigten Zonen

Die Ofener Straße ist zu schmal, um verkehrsberuhigt zu werden. Um sie entsprechend umgestalten zu können, müsste sie mindestens 2,20 Meter breiter sein. (Foto: job)
Die Ofener Straße ist zu schmal, um verkehrsberuhigt zu werden. Um sie entsprechend umgestalten zu können, müsste sie mindestens 2,20 Meter breiter sein. (Foto: job)
Die Ofener Straße ist zu schmal, um verkehrsberuhigt zu werden. Um sie entsprechend umgestalten zu können, müsste sie mindestens 2,20 Meter breiter sein. (Foto: job)
Die Ofener Straße ist zu schmal, um verkehrsberuhigt zu werden. Um sie entsprechend umgestalten zu können, müsste sie mindestens 2,20 Meter breiter sein. (Foto: job)
Die Ofener Straße ist zu schmal, um verkehrsberuhigt zu werden. Um sie entsprechend umgestalten zu können, müsste sie mindestens 2,20 Meter breiter sein. (Foto: job)

Ofener, St.-Ulrich-, Hauner- und Friedberger Straße werden keine verkehrsberuhigten Zonen. Für den erforderlichen Umbau sind alle vier Straße zu eng, erläuterte das städt. Mobilitätsreferat. CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann hatte angeregt, die Anordnung von verkehrsberuhigten Bereichen in diesen Straßen zu prüfen.

Es braucht mindestens 8,50 Meter

„Eine solche Ausbauform kommt grundsätzlich nur in reinen, relativ kurzen Wohnstraßen mit geringem Verkehrsaufkommen in Frage”, so Mobilitätsreferent Georg Dunkel. Um die geforderte Gestaltung sinnvoll zu ermöglichen, brauche man zudem genügend Platz; dabei gehe man üblicherweise von einer Straßenbreite von mindestens 8,50 Meter aus.
Ofener, St.-Ulrich-, Hauner- und Friedberger Straße sind mit 6 bis 6,30 Meter indes deutlich schmaler. „Somit ist die Straßenbreite in allen vier Straßen nach erster Beurteilung zu gering, um eine sinnvolle Ausgestaltung eines verkehrsberuhigten Bereichs zu ermöglichen”, so Dunkel. Die Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereichs ohne diesen Ausbau wäre für den Fußverkehr nachteilig, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Sicherheitsrisiken führen würde.

Damit in einer Straße verkehrsberuhigte Bereiche ausgeschildert werden können, müssen laut Mobilitätsreferat verschiedene Bedingungen erfüllt sein: In der Straße darf nur sehr geringer Verkehr sein; verkehrsberuhigte Bereiche müssen als solche durch ein untypisches Straßenbild erkennbar sein; in der Regel sind ein ebenerdiger Ausbau über die ganze Straßenbreite und Parkplatzmarkierungen erforderlich. Zudem braucht die Straße geschwindigkeitshemmende Elemente wie Fahrbahnversetzungen, Einengungen und Aufpflasterungen.

Gehwegparken wird neu geregelt

In diesem Zusammenhang wies Dunkel darauf hin, dass sein Referat derzeit eine Beschlussvorlage mit einem Vorschlag zur systematischen Neuordnung des Gehwegparkens für den Stadtrat vorbereitet. Ziel sei es, im gesamten Stadtgebiet regelkonforme und sichere Zustände im Straßenraum zu schaffen, gleichzeitig jedoch die verschiedenen Interessen und die konkrete örtliche Situation zu berücksichtigen. Aufgrund der Vielzahl betroffener Straßen werde eine Anpassung im Stadtgebiet nur schrittweise erfolgen können. Beginnen werde das Mobilitätsreferat mit den Straßenzügen mit dem größtem Handlungsdruck. „Wir gehen davon aus, dass Straßen in Laim dazugehören werden”, so Dunkel.

Das könnte Sie auch interessieren
Freiham
Nadelöhr Allacher Tunnel: Über 50 Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation während der Sanierung wurden durch Gutachter untersucht. Zwölf davon wurden zur Umsetzung empfohlen. Die Einrichtung von Fahrgemeinschaftsspuren ist nicht darunter. (Foto: db)
Keine Gemeinschaftsspuren für den Allacher Tunnel
12.08.2026 13:31 Uhr
query_builder1min
Freiham
Diese Straße verbindet die A99 Germering Nord mit dem neuen Stadtteil Freiham (hinten). Sie darf gegenwärtig aber nur von Baustellenfahrzeugen benutzt werden. (Foto: job)
Kann der Autobahnzubringer nach dem Kreuzungsumbau für alle freigegeben werden?
12.08.2026 13:13 Uhr
query_builder2min
München
Damit die Isar-Ufer ein sicherer Freizeitort bleiben, sind offene Feuer dort verboten. (Foto: job)
Stadt erinnert an Brandgefahr: Lagerfeuer an der Isar sind verboten
06.08.2026 16:10 Uhr
query_builder2min
Mobile Videoüberwachung im NußbaumparkFür eine sichere WiesnKontrollaktion auf der Isar: Mehrere AnzeigenNeue ADFC-Ortsgruppe in Grasbrunn gegründetAb 3. August: Bauarbeiten an der Kreuzung BahnhofstraßeKostenlos das Fahrrad auf Sicherheit überprüfen lassenPolizei kündigt Einsatz der Videoüberwachung im Nußbaumpark anMehr Sicherheit für Radfahrer: Stadt will Gebsattelberg umbauenWespen im Anflug: Was jetzt hilftNeuer Bus der Kampagne „Sicher unterwegs“ vorgestelltJetzt wird es ernst: Stadt ordnet Wassersparen anSie sind wieder da: Das Valentin-Karlstadt-Musäum hat Grund zum FeiernFrauen, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen müssen online und offline besser geschützt werdenIst der Landkreis Erding auf Ernstfälle ausreichend vorbereitet?Bis 15. Juli: Gleisarbeiten in Giesing werden verlängert
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north