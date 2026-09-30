Sich selbst überraschen

Vom 6. Oktober bis 16. Januar zeigt die Stadtbibliothek Laim (Fürstenrieder Str. 53) Bilder der Künstlerin Eve Wiemer. In „Mein farbiges Leben“ sind neben Scherenschnitten und Zeichnungen auch einige Gemälde in Acryl und Öl zu sehen. Eintritt frei.
Für die Scherenschnitte bemalt Eve Wiemer Kupferdruckpapier mit Acrylfarbe und schneidet intuitiv Formen und Figuren aus – das zunächst eher zufällige Ergebnis wird zur Grundlage einer Fantasiereise, mit deren Ergebnis sich die Künstlerin am Ende selbst überrascht. Auch die Zeichnungen – Acryl, oft mit Buntstift, auf Bütten – entstehen meist intuitiv; in eher zufällig entstandenen Linien oder „Gekrakel“ sucht die Künstlerin nach Figuren oder Gegenständen. Bei der Malerei auf Leinwand verarbeitet sie Gesehenes oder Gefühltes. Es sind meist keine naturalistischen Bilder, die aber Anklänge an die Realität haben.
Dass alle in der Ausstellung gezeigten Kunstwerke in den letzten Jahren entstanden sind, hat einen traurigen Hintergrund, den die Künstlerin in dem Exponat „Zerbrochene Träume“ (Öl auf Leinwand) verarbeitet hat: Wiemer und ihr Mann hatten in über 30 Jahren in einem Resthof in Schleswig-Holstein ein Atelier mit Galerie und Skulpturengarten aufgebaut; 2019 zerstörte ein verheerender Brand das Anwesen und damit weitgehend Wiemers künstlerisches Lebenswerk.
Eve Wiemers Optimismus und Schaffensdrang bleiben ungebrochen. Sie siedelte nach Laim um, gründete das Atelier Laimlight und arbeitete weiter: „In meinem Oberstübchen ist immer etwas los, meine überbordende Fantasie braucht einen Weg nach draußen, deshalb muss ich ständig etwas malen oder zeichnen. Ohne Kunst könnte ich nicht leben.“