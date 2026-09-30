Sich selbst überraschen

Für die Scherenschnitte bemalt Eve Wiemer Kupferdruckpapier mit Acrylfarbe und schneidet intuitiv Formen und Figuren aus – das zunächst eher zufällige Ergebnis wird zur Grundlage einer Fantasiereise, mit deren Ergebnis sich die Künstlerin am Ende selbst überrascht. Auch die Zeichnungen – Acryl, oft mit Buntstift, auf Bütten – entstehen meist intuitiv; in eher zufällig entstandenen Linien oder „Gekrakel“ sucht die Künstlerin nach Figuren oder Gegenständen. Bei der Malerei auf Leinwand verarbeitet sie Gesehenes oder Gefühltes. Es sind meist keine naturalistischen Bilder, die aber Anklänge an die Realität haben.