Am Samstag, 25. Juli, unterzog gegen 18.45 Uhr, eine zivile Polizeistreife einen Pkw und dessen Insassen auf der Elsenheimer Straße einer Verkehrskontrolle. Die Fahrerin, eine 19-Jährige aus München, befand sich mit zwei Mitfahrern im Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrolle konnte im Fußraum hinter dem Beifahrersitz eine größere Menge Kokain aufgefunden werden. Zudem führte der 17-jährige Mitfahrer einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein Tierabwehrspray mit sich. Alle drei Insassen wurden deshalb vorläufig festgenommen und wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln angezeigt. Das Betäubungsmittel, das Tierabwehrspray sowie das Bargeld und die Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

Die Wohnungen der beiden Mitfahrer wurden anschließend durchsucht. Dabei wurden am Wohnsitz des 17-Jährigen u.a. ein Messer und eine PTB-Waffe aufgefunden und sichergestellt. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 19-Jährigen wurde Marihuana aufgefunden und sichergestellt.