Die Erzählerinnen Claudia Forster und Ruth Martina Mendler erzählen am Samstag, 19. Juli, von 18 bis 20.15 Uhr im Laim Up (Guido-Schneble-Straße 24) Märchen und Sagen aus aller Welt über Frauen und natürlich auch über Männer, die Liebe und so manches Hindernis, das es zu überwinden gilt, ehe zwei zueinander finden können. Anschließend geselliges Beisammensein. Eintritt frei.