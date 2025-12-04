Ein musikalisches Fest zur Adventszeit: Der Paul-Gerhardt-Chor führt am Sonntag, 14. Dezember, um 17 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche (Mathunistraße 23-27) zwei bedeutende Werke der Chorliteratur auf, das Gloria von Francis Poulenc und die Messa di Gloria von Giacomo Puccini.

Das Gloria von Poulenc (1959) überrascht mit seiner farbenreichen Klangsprache und seinem einzigartigen Charakter. Poulenc verbindet in diesem Werk tiefe Religiosität mit spielerischer Leichtigkeit, dramatische Chorsätze mit lyrischen Solopassagen. Mal festlich und feierlich, mal beinahe tänzerisch – dieses Werk sprengt den Rahmen traditioneller geistlicher Musik und fasziniert durch seine emotionale Tiefe und klangliche Vielfalt.

Ganz anderer Art ist die Messa di Gloria des jungen Giacomo Puccini, die er 1880 als Abschlussarbeit seines Musikstudiums schrieb. Schon hier – lange vor seinen weltberühmten Opern wie La Bohème oder Tosca – zeigt sich Puccinis dramatisches Talent. Die Messe vereint die Form der traditionellen Liturgie mit leidenschaftlichem, fast opernhaftem Ausdruck. Kraftvolle Chorsätze wechseln sich ab mit ausdrucksstarken Tenor- und Bariton-Arien. Die Musik ist mitreißend, voller italienischem Temperament und festlicher Pracht.

Die Mitwirkenden sind: Gisela Weinberger, Sopran, Q-Won Han, Tenor, Timo Janzen, Bariton, das Münchner Oratorienorchester sowie der Paul-Gerhardt-Chor unter Leitung von Ilse Krüger-Kreile.

Eintrittskarten von 20 bis 30 Euro gibt es u. a. im Pfarrbüro (Tel. 089/565470), bei Bücher Hacker, über München-Ticket und unter www.paul-gerhardt-chor.de.