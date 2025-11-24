Kürzlich hat die FDP in Laim ihre Liste für den 25. Stadtbezirk der Landeshauptstadt München aufgestellt. Damit ist die FDP jetzt auch in Laim bereit für den Wahlkampf.

Dr. Oliver Jennißen, BA-Mitglied in Laim und Spitzenkandidat der FDP für die BA Wahl, erklärt: „Laim ist aktuell leidgeplagt: langwierige Baustellen, immer kritischere Parkplatzsituation für die Bewohner. Hier braucht es kooperative, vernünftige Lösungen fernab von ideologiebasierten Auseinandersetzungen. Gemeinsam werden wir uns für die Bürger und ihre Interessen einsetzen.”

Jessica Sanchez, Listenplatz 2 der FDP für die BA-Wahl in Laim, ergänzt: „Ich kandidiere für BA Laim, weil mir unser Stadtteil am Herzen liegt. Ich möchte zuhören, anpacken und gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen finden –für bezahlbares Wohnen, sichere Wege und ein lebendiges Miteiander.”

Die TOP 4 der Liste sind: Dr. Oliver Jennißen, Jessica Sanchez, Michael Wirko und Julian Heid.