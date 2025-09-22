Am Donnerstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr spielt das Quartetto Barinetto im „Machwerk“ (Landsbergerstr. 212. 1.Stock rechts). Namensgebend für Wolfhard Metz, Wolfgang Roth, Janine Schrader und Wolfgang Opitz ist der warme Sound von vier Bariton-Saxophonen, in den sich die Ensemblemitglieder besonders verliebt haben. Daneben

treten sie aber auch in einer Vielzahl anderer Besetzungskombinationen aus Klarinetten, Flöten und Saxophonen auf.

Die Musiker unternehmen auch immer wieder Ausflüge in andere Bereiche, Filmmusik, modern Folk, Minimal Music und vieles mehr. Karten für 20 Euro gibt unter www.muenchenticket.de oder an der Abendkasse.