Keine „Wasserbänke“ im öffentlichen Raum

Nach Einschätzung des Baureferats könnte die Bank jedenfalls nur dort eingerichtet werden, wo sich im Untergrund keine Sparten befinden. „Eine solche spartenfreie Fläche könne alternativ aber auch dauerhaft entsiegelt und z. B. mit einem schattenspendenden Baum bepflanzt werden“, erklärt die Behörde. Der Baum wäre ökologischer und auch nachhaltiger gegenüber einer künstlich geschaffenen Wasserbank. Denn: „Die Wassermenge, die über das Dach gesammelt werden kann, ist limitiert und reicht unter Umständen bei längeren Hitzeperioden nicht aus, um die Pflanzen der „Wasserbank“ zu versorgen, sodass diese zusätzlich bewässert werden müssten.“ Wohingegen ein wurzelnder Baum zu tieferen Bodenschichten vordringen und „damit einen zentralen Beitrag zur Erreichung eines naturnahen Wasserhaushalts leisten“ könne. Erwägungen zu Verkehrssicherheit, Instandhaltung, der Notwendigkeit Ressourcen bereitzuhalten und auch noch nicht kalkulierbare Kosten sprächen gegen die Errichtung einer „Wasserbank“, zumindest im öffentlichen Raum.

Eine „Wasserbank“ könnte man sich aber auf städtischen, nicht öffentlichen Flächen, wie etwa Schulhöfen vorstellen. „Hier könnte der aufgeständerte Pflanzenkasten als barrierefrei zugängliche Kräuter- oder Tomatenbeet o. Ä. genutzt werden“, heißt es im Schreibend des Baureferats an den BA Laim. Die Schulfamilie könnte sich wie bei den „grünen Klassenzimmern“ dann um die Versorgung kümmern.