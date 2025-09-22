Neue Bestuhlung im Tagungsraum vereitelt BA-Sitzung

Nach siebenwöchiger Sommerpause war die Tagesordnung für die September-Sitzung des Bezirksausschusses entsprechend voll. Auch einige Bürger waren zum angesetzten Termin gekommen, um ihre Anliegen persönlich vorzubringen, darunter etwa eine Gruppe, die zum Thema Parken im Stadtbezirk sprechen wollte. Budgetanträge, aber auch einige Entscheidungsfälle zu Anträgen aus der Bürgerversammlung oder Veranstaltungsanfragen hätten bei der ersten Sitzung nach den Ferien besprochen und angestimmt werden müssen.

Die neue Bestuhlung in der Schulmensa der Grundschule an der Schrobenhausener Straße aber sollte das Stattfinden der Sitzung vereiteln. Erst vor Ort hatte man entdeckt, dass die sonst hier aufgestellten Stühle aus Hartplastikschalen durch kleine Hocker ohne Lehne ersetzt wurden. Zu unbequem oder zu instabil schien das neue Sitzmöbel, sodass die BA-Mitglieder ebenso wie der zur Sitzung eingeladene Polizeidienststellenleiter der PI 41 Matthias Schneller sowie anwesende Bürger wieder nach Hause geschickt wurden.