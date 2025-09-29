Das Oktoberfest ist noch in vollem Gange, da lädt der Pfarrverband Laim bereits zur „After-Wiesn-Party“ ein. Am Samstag, 11. Oktober, kommen Dirndl und Lederhose noch einmal zum Einsatz, wenn im Pfarrheim St. Ulrich (Helmpertstraße 19) kräftig gefeiert wird. Zum zweiten Mal steigt die zünftige After-Wiesn-Party im Pfarrverband, an der sich alle vier Pfarreien des Verbandes (St. Ulrich, Zwölf Apostel, Namen Jesu und St. Philippus) beteiligen.

Highlight wird ab 19 Uhr der Auftritt der Band „Tina B“ aus der Pfarrei Maria Trost sein, die nicht nur aktuelle Wiesn-Musik auf Lager hat, sondern auch beliebte Party-Hits, Evergreens und Oldies. Start des Festes ist um 16.30 Uhr mit einem bunten Kinder- und Familienprogramm inklusive Spielen und Basteln. Um 18 Uhr beginnt dann die Wiesn-Kinder-Disco. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

„Eingeladen sind alle, ob jung, mittel oder alt, Oktoberfest-Profis, sowie alle, die einfach Lust auf ein fröhliches Beisammensein haben“, sagt das Organisationsteam. Das Eintrittsticket, das zugleich Essensgutschein ist, gibt es zu neun bzw. vier Euro (Kinder bis 15 Jahre) im Kartenvorverkauf in den Pfarrbüros, oder an der Abendkasse (zu zehn bzw. fünf Euro). Kartenreservierung ist zudem per E-Mail an pv-laim@ebmuc.demöglich.