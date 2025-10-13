BA feiert Stadt-Verschönerungen

Im vergangenen Jahr hatte der Unterausschuss Kultur im BA Laim die Verschönerung des Stadtwerkehäuschens am Agricolaplatz in die Hand genommen, da man sich im Stadtbezirk darüber ärgerte, dass das Häuschen häufig verschmiert und mit Graffiti verunstaltet war. „Da wir mit ähnlichen, von uns geförderten Projekten am Agnes-Bernauer-Platz und Pronnerplatz gute Erfahrungen gemacht hatten, suchten wir einen Künstler für die Maßnahme“, sagt UA-Vorsitzende Margit Meier. Axel Berger (Visual Storytelling) wurde schließlich beauftragt.

Aufgrund der Nähe zum Neuen Rex Filmtheater entschied man für das Motiv „50er Jahre Szenen“, die nun am alten Pumpenhäuschen zu sehen sind. Stadtteilbewohner freuen sich nun über die Aufwertung. Ein Anwohner erklärt gegenüber dem BA: „Tolle Sache, dass Sie dies genehmigt haben.“ Er schlägt vor: „Ich überlege, der Natur etwas Gutes zu tun und der Stadt einen Baum zu schenken. Diesen würde ich auf dem Agricolaplatz pflanzen bzw. pflanzen lassen.“