Tempo 30 in der Siglstraße vorgeschlagen

Nahe der Siglstraße sind zwei Kindergärten ansässig: der katholische Kindergarten der Pfarrei „Zu den heiligen Zwölf Aposteln“ sowie das städtische Haus für Kinder. Zudem verläuft entlang der Siglstraße das Gelände samt Sport- und Pausenplatz der Grund- und Mittelschule Schrobenhausener Straße. „Den Straßenraum durchqueren daher viele Kindergarten- und Schulkinder“, argumentieren die Grünen in ihrem jüngst im Bezirksausschuss Laim (BA 25) eingebrachten Antrag.

Darauf, dass in der Siglstraße zahlreiche Kinder und Jugendliche unterwegs sind, verweist auch die Beschilderung mit dem Verkehrszeichen 136 („Kinder“) und den Zusatzschildern „Schule“ und „Kindergarten“, sodass Autofahrer hier zur Vorsicht aufgerufen sind. Die Schilder jedoch, so hält es Antragsteller Gerhard Laub fest, sind „allerdings nur in südlicher Fahrtrichtung aufgestellt“. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, entlang der Wohnbebauung, machen keine Schilder auf die hier möglicherweise querenden Kinder aufmerksam.