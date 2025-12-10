Der Gleisbau der Tram-Westtangente im Abschnitt zwischen Ammersee- und Gotthardstraße ist so weit fortgeschritten, dass die Ostfahrbahn der Fürstenrieder Straße in diesem Bereich geöffnet werden kann. Der Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird am Freitag, 12. Dezember, auf die Ostseite verlegt. Noch bis Donnerstag, 11. Dezember, wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen auf der Westseite geführt.

Die Öffnung der Ostfahrbahn bedeutet auch eine Verbesserung für den Bus: Ab Sonntag, 14. Dezember, halten die Buslinien 51 und 151 in Richtung Laim wieder an der Bushaltestelle Aindorferstraße.

Die Überquerung der Fürstenrieder Straße an der Kreuzung mit der Gotthardstraße ist voraussichtlich im Januar wieder möglich.