Wenn im Advent die Straßen im warmen Licht erstrahlen und der Duft von Gebäck durch die Stadt zieht, rückt auch im Münchner Westen das Miteinander in den Vordergrund. Dieses festliche Gefühl nutzt der SV Laim, um ein besonderes Zeichen zu setzen: Die Handballabteilung des Vereins hat einen Weihnachtswunschbaum ins Leben gerufen – eine Aktion, die weit über den sportlichen Alltag hinausgeht.

In den vergangenen Wochen sammelten die Spielerinnen und Spieler der Kinder-, Jugend-, Damen- und Herrenmannschaften ihre Wünsche: kleine Träume, wichtige Trainingsmaterialien oder Ausstattungsgegenstände, die den Teams auf ihrem Weg weiterhelfen könnten. Diese wurden digital aufbereitet und auf einer Online-Wishsite (www.wishsite.de/wishlist/j1b6xtr8) präsentiert – jeder Wunsch ein kleines Versprechen auf eine stärkere Zukunft.

„Gerade rund um die Weihnachtszeit wird uns bewusst, wie sehr wir auf gegenseitige Unterstützung angewiesen sind“, erklärt Philipp Starke vom SV München-Laim Handball. „Unser Wunschbaum soll nicht nur Wünsche sammeln, sondern auch Menschen zusammenbringen – Fans, Freunde, Familien und alle, die unseren Verein im Herzen tragen.“

Der Verein hofft auf zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer, die – ganz im Sinne des Gebens – einen der Wünsche pflücken und erfüllen. Jede Hilfe, so betont Starke, fließt direkt in die Förderung der Handballabteilung: in hochwertiges Training, moderne Ausstattung und bessere Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ihrem Sport mit Freude und Motivation nachzugehen. Mit dieser noch in der ersten Januarwoche laufenden Aktion möchte der SV Laim nicht nur Ausrüstung verbessern, sondern auch die Gemeinschaft stärken. Denn Handball in Laim bedeutet Zusammenhalt – auf dem Spielfeld, im Training und darüber hinaus.

Wer also nicht nur Kekse teilen, sondern auch Freude schenken möchte, findet im Wunschbaum des SV Laim eine perfekte Gelegenheit. Ein kleiner Beitrag kann hier ein großes Leuchten in viele Augen zaubern – passend zur schönsten Zeit des Jahres.