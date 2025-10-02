Der Chiemsee-Kasperl stürmt München-Laim – „Kasperl & das Räuberfangdings“ live im Interim Kultur

Das wird laut, frech und garantiert nix für Langweiler: Am Sonntag, 26. Oktober, um 11 Uhr heißt es im Bürgertreff „InterimKultur“ (Am Laimer Anger 2) Vorhang auf für jede Menge Schaum, Seifenblasen und einen Räuber, der mehr Chaos anrichtet, als ihm lieb ist. Der König von Kasperlland plant ein großes Fest und will alle beschenken – doch der gerissene Benediktus Krapfenklau grätscht dazwischen und mopst einfach die Geschenke. Zum Glück gibt’s den Kasperl, der mit Witz, Mut und einer ordentlichen Portion Schaumkanone die Spur aufnimmt.

Das Chiemsee-Kasperltheater von Stephan Mikat ist die erste Kasperlbühne Bayerns, die mit dem Siegel „Regionale Vielfalt der Mundarttheater in Deutschland“ ausgezeichnet wurde. Geboten wird echtes Puppenspiel in Hohnsteiner Art, bairischer Schmäh und eine dicke Portion Herz. Für Kinder ab drei Jahren ein Riesenspaß, für Erwachsene ein nostalgischer Genuss – und der Beweis, dass Kultur nicht brav und leise, sondern lustig, wild und ziemlich schräg sein darf.

Karten gibt’s im Vorverkauf für 10 Euro (Kinder), 13 Euro (Erwachsene) oder 35 Euro (Familienkarte für vier Personen). An der Tageskasse zahlt jeder 13 Euro, Kinder unter zwei Jahren auf dem Schoß der Eltern kommen gratis rein. Tickets gibt's online unter www.chiemsee-kasperl.de.