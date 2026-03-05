Am Dienstag, 3. März, wurde gegen 23 Uhr ein 46-Jähriger in der Aindorferstraße unvermittelt von vier unbekannten Tätern angegriffen, geschlagen und getreten. Ein Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam, woraufhin die Täter flüchteten. Wer hat im Bereich der Friedenheimer Straße, Flotowstraße, Aindorferstraße und Fürstenrieder Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Angriff stehen könnten? Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei, Tel. 089 29100, in Verbindung zu setzen.