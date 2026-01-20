LogoLogo

Veröffentlicht am 20.01.2026 14:32

645,2 Millionen Euro für die neuen Bahnhöfe „Am Knie” und „Pasing”

Verkehrsminister Christian Bernreiter hat den symbolischen Förderbescheid für den zweiten Bauabschnitt der U5-Verlängerung v an Oberbürgermeister Dieter Reiter (links) überreicht. (Foto: Michael Nagy / Presseamt)
Christian Bernreiter, bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, hat den symbolischen Förderbescheid für den zweiten Bauabschnitt (Baulos 2) der U5-Verlängerung vom neuen U-Bahnhof Baumschule Laim bis Pasing Bahnhof an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter überreicht. Für den Bau der zwei weiteren U-Bahn-Stationen „Am Knie” und „Pasing” stellen Bund und Freistaat insgesamt 645,2 Millionen Euro bereit. Der Freistaat gewährt eine Förderung in Höhe von zehn Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, während der Bund eine Förderung in Höhe von 75 Prozent trägt.

„Enormer Schub für die Stadt”

„Mit der Übergabe des Förderbescheids setzen wir gemeinsam ein starkes Signal zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in München”, betonte Verkehrsminister Christian Bernreiter. „Vor über 50 Jahren, zu den Olympischen Sommerspielen 1972, gingen die ersten U-Bahnen in München in Betrieb. Sollte die Vision wahr werden, dass München erneut Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und Paralympics wird, wäre das ein enormer Schub für die Stadt und auch den U-Bahn-Ausbau – sowohl für die geplante U9 in der Innenstadt als auch für die U4 in Richtung Münchner Nordosten. Davon profitiert langfristig der gesamte Großraum München.“

„Technischer und finanzieller Kraftakt”

Oberbürgermeister Dieter Reiter dankte Bund und Land für die Zuschüsse und unterstrich die Bedeutung verlässlicher Förderprogramme für kommunale Infrastruktur: „Wir haben uns bewusst vor ein paar Jahren für dieses ehrgeizige Projekt entschieden. Ein leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr ist für eine wachsende Stadt mit rund 1,6 Millionen Einwohnern unverzichtbar. Am Ausbau der Infrastruktur zu sparen, wäre eindeutig der falsche Ansatz. Die U-Bahn ist ein verlässlicher Partner für Mobilität, nachhaltig – über die Generationen hinweg. Pasing als ein zentraler Verkehrsknotenpunkt wird nun erstmals an das U-Bahn-Netz angeschlossen. Wird die Strecke wie geplant nach Freiham weiter verlängert, wird dadurch ein neuer Stadtteil mit rund 25.000 Menschen noch besser angeschlossen. Damit ist eine schnelle Verbindung – sowohl für den autofreien Weg in die Innenstadt als auch zum Knotenpunkt Pasing gesichert. Der Bau einer U-Bahn ist ein technischer und finanzieller Kraftakt, der ohne Fördermittel nicht zu stemmen wäre.“

An mehreren Stellen gleichzeitig buddeln

Das Gesamtprojekt der U5-Verlängerung vom Laimer Platz nach Pasing erstreckt sich auf 3,8 Kilometer Länge und gliedert sich in zwei Bauabschnitte (Baulose). Derzeit laufen die Arbeiten an mehreren Standorten gleichzeitig: entlang der Gotthardstraße sowie an den drei künftigen U-Bahnhöfen Baumschule Laim (auf Höhe der Willibaldstraße), Am Knie und Pasing. Zudem entsteht westlich der Willibaldstraße das Bauwerk für den Startschacht der Tunnelbohrmaschine. Von dort wird diese sich bis nach Pasing vorarbeiten.

Vorarbeiten auch in Freiham

Parallel dazu laufen bereits Bauarbeiten für die geplante Verlängerung von Pasing nach Freiham. Noch bevor dort der zweite Realisierungsabschnitt des neuen Wohnquartiers entsteht, wird eine Vorhaltemaßnahme für den künftigen Endbahnhof fertiggestellt. Diese vorausschauende Vorgehensweise spart Kosten und verhindert spätere Beeinträchtigungen für die Menschen, die künftig in Europas größtem Neubaugebiet leben werden.

Weniger Lasten, weniger Kosten

Die neuen U-Bahnhöfe sowie der Streckenabschnitt zwischen Laimer Platz und Baumschule Laim entstehen in Deckelbauweise. Diese Bauweise reduziert deutlich die Belastungen für die Bevölkerung im Vergleich zu einer offenen Baugrube. Im zweiten Bauabschnitt (Baulos 2) ermöglichen günstige geologische und bautechnische Bedingungen den Einsatz einer Tunnelvortriebsmaschine. Das bedeutet weniger Beeinträchtigungen an der Oberfläche.

Infocenter ist mittwochs vier Stunden offen

Interessierte können sich im Infocenter an der Willibaldstraße 70 umfassend über die Verlängerung der U5 informieren. Ein besonderes Highlight ist eine Mini-Tunnelbohrmaschine als Modell. Immer mittwochs (außer Feiertag) von 15 bis 19 Uhr stehen dort Experten aus dem U-Bahn-Bau für Fragen und Anliegen zum Projekt zur Verfügung. Informationen über die Bauarbeiten, angewandte Techniken und weitere Einblicke rund um den Münchner U-Bahn-Bau gibt es auch im Internet unter www.ubahnbau-muenchen.de.

    Seit heute darf man wieder mit 50 im Stau stehenWegen Rodungsarbeiten: Föhringer Ring ab 7. Januar gesperrtAls die Bahn nach Isen fuhr: Erinnerungen an eine ehemalige ZugstreckeHier wird ausgebremst19-Jähriger von U-Bahn erfasst und schwer verletztCSU fordert, Tempo 30 am Mittleren Ring wieder aufzuhebenUmbau Rheinstraße fertig: mehr Sicherheit für Schüler und RadfahrerBahnüberführung Dachauer Straße: Fuß- und Radweg wird gesperrtBürgerversammlung lehnt „Daiser-Einbahn” abKeine Abkehr von Tempo 30 in der ImplerstraßeRadweg über den Saubach wieder befahrbarTempo runter im OrtUnfall am Hauptbahnhof: Anhänger kippt ins GleisSchwerpunktkontrolle der Polizei: 211 rote Ampeln überfahrenAusschuss stimmt Neuordnung des Straßenraums der Altstadt zu
