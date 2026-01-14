LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)Kunst & Kultur + VeranstaltungenAusstellung
Veröffentlicht am 14.01.2026 10:12

Kunst von Susanne Elten

„Wasserspiele” lautet der Titel dieses Werkes von Susanne Elten, die zurzeit in der Stadtbibliothek Laim ausstellt. (Foto: Elten)
„Wasserspiele” lautet der Titel dieses Werkes von Susanne Elten, die zurzeit in der Stadtbibliothek Laim ausstellt. (Foto: Elten)
„Wasserspiele” lautet der Titel dieses Werkes von Susanne Elten, die zurzeit in der Stadtbibliothek Laim ausstellt. (Foto: Elten)
„Wasserspiele” lautet der Titel dieses Werkes von Susanne Elten, die zurzeit in der Stadtbibliothek Laim ausstellt. (Foto: Elten)
„Wasserspiele” lautet der Titel dieses Werkes von Susanne Elten, die zurzeit in der Stadtbibliothek Laim ausstellt. (Foto: Elten)

„All you need is Kunst”: Diese Ausstellung mit Bildern von Susanne Elten ist zurzeit in der Stadtbibliothek Laim (Fürstenrieder Str. 53) zu sehen. Am Freitag, 23. Januar, wird hier zur Midissage eingeladen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Ausstellung zeigt die dynamischen, farbenfrohen Bilder der Künstlerin, die mit ihrer Fülle an fantasievollen Details zu immer neuen Entdeckungsreisen einladen. Bei aller Bewusstheit für die komplexen Probleme der Gegenwart verweigert Susanne Elten sich der Maxime, Optimismus in der Kunst sei Eskapismus. Kunst, so Elten, darf erheitern, aufmuntern, verzaubern und damit einem Bedürfnis nach verspielter Schönheit, farbenfrohen Überraschungen, tröstender Harmonie entsprechen – auch und gerade in Zeiten wie diesen. Die Midissage bietet die Gelegenheit, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Susanne Elten (Jahrgang 1952) verbrachte ihre frühe Kindheit in den Maschinenräumen der familiären Kartonagenfabrik. So entdeckte sie ihre erste Liebe zum Papier und später zu den Farben. Noch später zu Photoshop.
Nach einer Ausbildung an der Deutschen Meisterschule für Mode (grafischer Zweig), bei der sie ihre Liebe zu Typografie und Layout entdeckte, arbeitete sie in Buch- und Zeitungsverlagen.
Jahre am Computer fanden schließlich ein Ende. Jetzt, im reiferen Alter, fand sie zurück zu feinen Papieren, leuchtenden Aquarellfarben und buntem Materialmix. Befreit von professionellen Erwartungen und Computerabstürzen, gibt sie sich nun hemmungsloser Verspieltheit und wild wuchernder Kreativität hin. „Am liebsten erfinde ich jeden Tag das künstlerisch/kreative Rad neu”, sagt sie.

Zu sehen sind die Werke noch bis einschließlich, Samstag, 21. Februar, zu folgenden Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr. Montags und sonntags ist geschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren
Westend (München)
Großformatige Bilder von Udo Schmidt zeigen auf Leuchttafeln die Schönheit der Schädlinge. (Foto: NHM Wien, Chloé Potter, Originalfotografien Dr. Udo Schmidt)
Schädlinge im Museum
14.01.2026 17:15 Uhr
query_builder7min
Neuhausen (München)
Ein Werk von Ludwig Steiger. Den Künstler interessieren fossile Reste antiker Monumentalbauten. (Foto: Steiger)
Ludwig Steiger präsentiert seine „Archetypen”
14.01.2026 12:00 Uhr
query_builder2min
Altstadt
Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnete die Ausstellung „Die Kraft der Frauen“ im Rathaus. Sie ist bis zum 9. Februar zu sehen. (Foto: Christopher Haarhaus/ Presseamt)
Ausstellung im Rathaus zeigt „Die Kraft der Frauen” in der Geschichte Münchens seit dem Krieg
12.01.2026 11:54 Uhr
query_builder2min
Kunstraum zeigt „Skin Bodies” der Künstlerin Edith Saldanha vom 16. bis 25. JanuarAline Stöger stellt im Rathaus Neukeferloh ausAusstellung „face to face“ in der Stadtbibliothek BogenhausenArchäologische Staatssammlung zeigt „Gladiatoren – Helden des Kolosseums”Museum Franz Xaver Stahl am 11. Januar geöffnetAusstellung im Pelkovenschlössl erinnert an Helga EmbacherHochwertige Plattform: Topfotograf zeigt People of ColourTruderinger Kunst-Tage 2026: Bewerben bis 10. Januar„Von Büchern und Bibliotheken”: Museum Villa Stuck zeigt neue AusstellungMuseum Erding: Besuche zwischen den Jahren möglichFaschingsobjekte schmücken Kunstvitrine im Rathaus Wartenberg„Mittendrin… von langen Wegen und kurzen Momenten”: Fotoausstellung im Kulturcafé NeukeferlohNeue Ausstellung im MuseumRudolf L. Reiter, Ausstellung „Wintersalon“ in ErdingLeise, aber intensiv: In Heike Eibers Kunst werden Emotionen sichtbar
zurück zur Übersicht
Wochenanzeiger
Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
Kleinanzeigen
Jobs / StellenKeinanzeige inserieren
Zeitungen online lesen
e-Paper
north