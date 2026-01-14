Kunst von Susanne Elten

Die Ausstellung zeigt die dynamischen, farbenfrohen Bilder der Künstlerin, die mit ihrer Fülle an fantasievollen Details zu immer neuen Entdeckungsreisen einladen. Bei aller Bewusstheit für die komplexen Probleme der Gegenwart verweigert Susanne Elten sich der Maxime, Optimismus in der Kunst sei Eskapismus. Kunst, so Elten, darf erheitern, aufmuntern, verzaubern und damit einem Bedürfnis nach verspielter Schönheit, farbenfrohen Überraschungen, tröstender Harmonie entsprechen – auch und gerade in Zeiten wie diesen. Die Midissage bietet die Gelegenheit, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Susanne Elten (Jahrgang 1952) verbrachte ihre frühe Kindheit in den Maschinenräumen der familiären Kartonagenfabrik. So entdeckte sie ihre erste Liebe zum Papier und später zu den Farben. Noch später zu Photoshop.

Nach einer Ausbildung an der Deutschen Meisterschule für Mode (grafischer Zweig), bei der sie ihre Liebe zu Typografie und Layout entdeckte, arbeitete sie in Buch- und Zeitungsverlagen.

Jahre am Computer fanden schließlich ein Ende. Jetzt, im reiferen Alter, fand sie zurück zu feinen Papieren, leuchtenden Aquarellfarben und buntem Materialmix. Befreit von professionellen Erwartungen und Computerabstürzen, gibt sie sich nun hemmungsloser Verspieltheit und wild wuchernder Kreativität hin. „Am liebsten erfinde ich jeden Tag das künstlerisch/kreative Rad neu”, sagt sie.