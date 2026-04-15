Das städt. Baureferat lädt mit dem Bauzentrum am Donnerstag, 23. April, um 14 Uhr zur Projektvorstellung und Baustellenführung der U5-Verlängerung nach Pasing ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://t1p.de/6gg81.

Die U5 nach Pasing wird bereits gebaut. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und schreiten sichtbar voran: im Bereich der Gotthardstraße, dort wird die Führung stattfinden, sowie an den drei künftigen U-Bahnhöfen Baumschule Laim, Am Knie und Pasing. Zudem entsteht westlich der Willibaldstraße das Bauwerk für den Startschacht. Mitarbeitende des Baureferats der Landeshauptstadt München stellen den Teilnehmenden das Projekt vor und führen anschließend über die Baustelle. Die gesamte Dauer beträgt ca. 1,5 bis 2 Stunden. Die dafür benötigte Sicherheitskleidung wird gestellt. Die Gruppengröße ist auf maximal 20 Personen beschränkt, das Mindestalter beträgt zehn Jahre.

Treffpunkt ist das Infocenter U5, Willibaldstraße 70.