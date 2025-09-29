Unter dem Motto „Mit Mut von Jesus sprechen“ steht der diesjährige Christustag, der am Freitag, 3. Oktober, in der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche (Mathunistraße) stattfindet. Dazu kommt der Berliner Pfarrer Alexander Garth, der um 17 Uhr über seine Erfahrungen als junger Christ in der DDR berichten wird. Damit soll auch der 35. Jahrestag der Wiedervereinigung gefeiert werden. Anschließend predigt Alexander Garth im Rahmen des Agape-Gottesdienstes um 19 Uhr zum Thema „Der Herr hat Großes an uns getan.“

Der überregionale Christustag wird seit 2012 gefeiert, in diesem Jahr sind acht weitere Orte in Bayern sowie sechzehn Orte in Württemberg und Baden beteiligt. In München laden die Paul-Gerhardt-Kirche, die Agape-Gemeinschaft, die Geistliche Gemeindeerneuerung und der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) zu diesem geistlichen Impulstag ein.