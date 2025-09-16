Jetzt wird es an der U-Bahn-Baustelle wieder leiser

Die circa 1,20 Meter breiten und rund 30 Meter tiefen Schlitzwände auf beiden Seiten der Gotthardstraße bilden die massive, wasserundurchlässige Außenhaut des U-Bahn-Bauwerks. Dafür hat das Baureferat rund 66.000 Kubikmeter Beton mit 7.000 Tonnen Bewehrung verbaut. Aktuell werden auf der rund einen Kilometer langen Strecke zwischen Laimer Platz und dem künftigen U-Bahnhof Baumschule Laim etwa alle 100 Meter die Bohrpfähle für die Dükerschächte gesetzt. Sie sind nötig, um später den Grundwasserausgleich sicherzustellen.

Parallel zu Baulos 1 schreiten die Arbeiten für die U5-Verlängerung auch andernorts voran. Am Startschacht westlich des Bahnhofs Baumschule Laim, von wo aus in ein paar Jahren die Tunnelbohrmaschine starten wird, hat das Baureferat jüngst die Schlitzwandarbeiten abgeschlossen.

Am Knie werden seit Anfang des Jahres erforderliche Kanal- und Bohrpfahlarbeiten für die Außenwände des neuen Bahnhofs auf der südlichen Seite durchgeführt.

Die Ingenieurbau-Experten haben am Bahnhof Pasing vor kurzem zwei Behelfsbrücken über die bestehenden Radfahrer- und Fußgängerunterführungen eingehoben. Darüber wird eine neue Fahrbahn für den Verkehr hergestellt. Diese ersetzt die südliche Seite der Josef-Felder-Straße, weil dort ab Herbst die Arbeiten an den Schlitzwänden starten. Damit wird der Verkehr in der Josef-Felder-Straße in beiden Richtungen jeweils einspurig aufrechterhalten. Die Unterführungen für die Reisenden am Bahnhof Pasing bleiben stets geöffnet.

Voraussichtlich im April 2026 sind alle Deckel-Betonagen im Baulos 1 abgeschlossen. Danach setzen sich die Arbeiten unter dem Deckel fort – der komplette Bodenaushub und der Bau der Tunnelsohle. Anschließend folgt dann der Ausbau der U-Bahn-Anlage.