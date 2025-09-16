Bild

LogoLogo

expand_more
expand_more
expand_more
Laim (München)Bauen & Wohnenverkehr
Veröffentlicht am 16.09.2025 10:39

Jetzt wird es an der U-Bahn-Baustelle wieder leiser

Für die Schlitzwände der U5 wurden 66.000 Kubikmeter Beton verbaut. (Foto: Baureferat)
Für die Schlitzwände der U5 wurden 66.000 Kubikmeter Beton verbaut. (Foto: Baureferat)
Für die Schlitzwände der U5 wurden 66.000 Kubikmeter Beton verbaut. (Foto: Baureferat)
Für die Schlitzwände der U5 wurden 66.000 Kubikmeter Beton verbaut. (Foto: Baureferat)
Für die Schlitzwände der U5 wurden 66.000 Kubikmeter Beton verbaut. (Foto: Baureferat)

Das städt. Baureferat hat die Arbeiten zwischen Laimer Platz und dem künftigen U-Bahnhof Baumschule Laim an den sogenannten Schlitzwänden entlang der Gotthardstraße fristgerecht abgeschlossen. Damit haben die Experten einen Meilenstein in der dort angewandten Deckel-Bauweise geschafft. Mit Abschluss dieser Arbeiten verlassen einige Großgeräte die Baustelle, was abschnittsweise den Lärm und Staub vor Ort deutlich reduziert. Der Tunneldeckel, der andernorts schon blockweise fertiggestellt ist, kann nun komplett fertig betoniert werden.

Die Außenhaut ist fertig

Die circa 1,20 Meter breiten und rund 30 Meter tiefen Schlitzwände auf beiden Seiten der Gotthardstraße bilden die massive, wasserundurchlässige Außenhaut des U-Bahn-Bauwerks. Dafür hat das Baureferat rund 66.000 Kubikmeter Beton mit 7.000 Tonnen Bewehrung verbaut. Aktuell werden auf der rund einen Kilometer langen Strecke zwischen Laimer Platz und dem künftigen U-Bahnhof Baumschule Laim etwa alle 100 Meter die Bohrpfähle für die Dükerschächte gesetzt. Sie sind nötig, um später den Grundwasserausgleich sicherzustellen.

Was passiert noch?

Parallel zu Baulos 1 schreiten die Arbeiten für die U5-Verlängerung auch andernorts voran. Am Startschacht westlich des Bahnhofs Baumschule Laim, von wo aus in ein paar Jahren die Tunnelbohrmaschine starten wird, hat das Baureferat jüngst die Schlitzwandarbeiten abgeschlossen.
Am Knie werden seit Anfang des Jahres erforderliche Kanal- und Bohrpfahlarbeiten für die Außenwände des neuen Bahnhofs auf der südlichen Seite durchgeführt.
Die Ingenieurbau-Experten haben am Bahnhof Pasing vor kurzem zwei Behelfsbrücken über die bestehenden Radfahrer- und Fußgängerunterführungen eingehoben. Darüber wird eine neue Fahrbahn für den Verkehr hergestellt. Diese ersetzt die südliche Seite der Josef-Felder-Straße, weil dort ab Herbst die Arbeiten an den Schlitzwänden starten. Damit wird der Verkehr in der Josef-Felder-Straße in beiden Richtungen jeweils einspurig aufrechterhalten. Die Unterführungen für die Reisenden am Bahnhof Pasing bleiben stets geöffnet.
Voraussichtlich im April 2026 sind alle Deckel-Betonagen im Baulos 1 abgeschlossen. Danach setzen sich die Arbeiten unter dem Deckel fort – der komplette Bodenaushub und der Bau der Tunnelsohle. Anschließend folgt dann der Ausbau der U-Bahn-Anlage.

3,8 Kilometer mehr

Die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5-West von Laim nach Pasing erstreckt sich über rund 3,8 Kilometer. Seit Januar 2022 laufen die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt entlang der Gotthardstraße von der Von-der-Pfordten-Straße bis zur Fischer-von-Erlach-Straße. Mit den Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt (restliche Strecke bis Pasing) wurde im Januar 2024 begonnen. Alle drei neuen U-Bahnhöfe Baumschule Laim, Am Knie und Pasing sowie der Streckenabschnitt unter der Gotthardstraße stellt das Baureferat in sogenannter Deckelbauweise her. Die Streckentunnel zwischen den Bahnhöfen Baumschule Laim und Pasing entstehen komplett unterirdisch was mit einem geringeren Eingriff in den öffentlichen Raum und das Wohnumfeld einhergeht. Hierfür kommt eine Tunnelvortriebsmaschine zum Einsatz.

Infocenter ist mittwochs offen

Interessierte können sich im Infocenter an der Willibaldstraße 70 über die Verlängerung der U5 informieren. Immer mittwochs (außer Feiertag), 15 bis 19 Uhr, stehen dort Experten aus dem U-Bahn-Bau für Fragen und Anliegen zum Projekt zur Verfügung. Informationen gibt es auch im Internet unter www.ubahnbau-muenchen.de.

    Das könnte Sie auch interessieren
    Erding
    Die Laufstrecke führt durch die Lange Zeile (Foto), den Schönen Turm und Teile der Landshuter Straße. (Archivbild: sbg)
    Erdinger Innenstadt wegen Stadtlauf gesperrt
    16.09.2025 15:22 Uhr
    query_builder1min
    Trudering
    Vor der Grundschule an der Forellenstraße soll ab Januar 2026 eine „Schulstraße” mit morgens beschränkter Zufahrt eingerichtet werden. (Foto: bas)
    Geplante „Schulstraße” in Trudering: Mobilitätsreferat informiert Anwohner
    16.09.2025 13:20 Uhr
    query_builder2min
    Haidhausen (München)
    Zu Gast in der Klasse 2ck: Die Haidhauser Schülerinnen und Schüler durften Fragen an Kultusministerin Anna Stolz, Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleiminister Florian Herrmann (von links) richten. (Foto: bas)
    „Was ist Ihr Lieblingsessen?” Markus Söder besucht Grundschule an der Kirchenstraße
    16.09.2025 10:26 Uhr
    query_builder4min
    Laimer Röhre sorgt anhaltend für BürgerbeschwerdenVorfall in S-Bahn: Bosnier stößt Seniorin und betätigt NotbremseAutofahrer sucht Handy und verursacht Unfall mit SchwerverletztemVerbindungsbrücke zum S-Bahnsteig Siemenswerke soll bis November fertig seinBus 134 wird nicht am „Forum“ haltenKeine Verkehrsspiegel an den Ausfahrten zur WillibaldstraßeBA setzt sich für Verkehrssicherheit vor Sarcletti einSchwebender Zebrastreifen für München gefordertTaxi-Shuttles ersetzen die „Gasteig-Busse”Bus-Umleitungen in Unterföhring und am Föhringer RingTempo 30 in der Senftenauerstraße?E-Ladestationen erfreuen sich steigender NutzungUnfall in Altstadttunnel: Drei VerletzteNeuer Radweg: Baustelle in Zeppelinstraße und LilienstraßeDurchgehende Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 empfohlen
    zurück zur Übersicht
    Wochenanzeiger
    Media-DatenImpressumDatenschutzAGB
    Kleinanzeigen
    Jobs / StellenKFZ-MarktImmobilienKeinanzeige inserieren
    Zeitungen online lesen
    e-Paper
    north