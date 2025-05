Die Regionalen Netzwerke für Soziale Arbeit in München (REGSAM) bieten am Mittwoch, 25. Juni, von 14 bis etwa 16.30 Uhr einen Stadtteilspaziergang in Laim an. Beim Spaziergang durchs Quartier mit Nuria Weberpals können gut neue Netzwerke entstehen und bestehende Netzwerke gepflegt werden. Ein Spaziergang durch das Quartier ermöglicht den Teilnehmern einen realen Eindruck von der sozialen Infrastruktur zu gewinnen.

Folgende Einrichtungen werden besucht: Erziehungsberatungsstelle in der Westendstraße, TREFFAM in der Tübingerstraße, Jobcenter/SBH in der Ridlerstraße, Wohnprojekt an der Schäufeleinstraße. Treffpunkt ist um 13.50 Uhr vor der Erziehungsberatungsstelle an der Westendstr.193. Bitte MVG_Fahrkarte mitbringen, falls sie benötigt wird. Anmeldung bis zum 13. Juni per Mail an weberpals@regsam.net mit dem Betreff „Begehung Laim”.