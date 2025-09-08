Herzlichen Glückwunsch

Gegründet wurde das Modehaus Schreiner 1962 von Elisabeth und Matthias Schreiner als kleines Textilwarenhaus. Tochter Susanne und Sohn Robert stiegen mit ein, ab 1968 arbeitete Schwiegertochter Renate mit. In jenem Jahr konnte das Geschäft größere und moderne Ladenräume in der Fürstenrieder Straße beziehen. 1989 kam „Andrea Christin Mode“ dazu. Das zweite Modehaus in der Fürstenrieder Straße 44 ergänzte das Haupthaus mit junger Mode. Seit 1992 führten Susanne Höhn und Schwägerin Renate Schreiner das Geschäft, das vor kurzem geschlossen wurde, gemeinsam. „Mode macht einfach Freude“, denkt Susanne Höhn gern zurück. Die Tochter der Gründer des Modehauses Schreiner ist praktisch in dem Geschäft aufgewachsen. „Als Teenager war ich vormittags in der Schule und habe nachmittags Mama geholfen“, erinnert sie sich. Der Umgang und der Kontakt mit den Kunden sowie die Beschäftigung mit Mode machten ihren Beruf für sie zum schönsten der Welt. .