Zwischen Laim und Pasing hat ein besonderer Ort eröffnet: Das „Café am Rande der Stadt” (Willibaldstraße 20) ist Café, Bistro und Tagesbar zugleich – ein Ruhepol im Trubel der Stadt, der mit handverlesenen Produkten, hausgemachten Speisen und stilvollem Ambiente überzeugt. Inhaber und Koch Florian Ziegler bringt seine Erfahrung aus der Sternegastronomie ein und vereint französische Eleganz, italienische Herzlichkeit und bayerische Bodenständigkeit.

Die Philosophie des Cafés am Willibaldplatz ist inspiriert vom Bestseller „Das Café am Rande der Welt” von John Strelecky: bewusst genießen, innehalten, Begegnungen schaffen. Das kulinarische Angebot reicht vom nährstoffreichen Dinkel-Sauerteigbrot, wechselnden Mittagsgerichten mit Bio-Zutaten bis hin zu Kuchen und Eis.