Bürger klagen über E-Scooter

„So geht es einfach nicht weiter“, erklärte eine Anwohnerin, die kürzlich beim Bezirksausschuss Laim (BA 25) vorsprach. In einer früheren BA-Sitzung forderte ein Mann, dass die E-Scooter gleichbehandelt werden sollten wie Autos und bei Falschparken abgeschleppt werden sollten. Das Problem: Die Abmarkierung der E-Scooter-Abstellfläche wird häufig missachtet, sodass die Gefährte außerhalb der vorgesehenen Platzgrenze und damit in der Feuerwehrzufahrt stehen. Das Mobilitätsreferat (MOR) schlägt nun vor, den Abstellplatz zu verschieben.

Etwa drei Stellplätze weiter Richtung Osten sollen die E-Scooter künftig Platz finden, diesen Vorschlag befürwortet auch der BA Laim. „Damit wäre die Zuwegung nicht von der Feuerwehrzufahrt aus, sondern vom Radweg“, erklärt Christian Hartranft (Grüne), Vorsitzender des Mobilitäts-Ausschusses im BA Laim. Für die neu einzurichtende Abstellfläche wird es laut MOR nötig, den Randstein an der entsprechenden Stelle abzusenken und eine Zuwegung aus Rasengitterstein zu schaffen. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Maßnahme zur Lösung der aktuellen Problemlage führt“, erklärt das MOR.