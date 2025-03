Markierungen sorgen für Ärger in der Fürstenrieder Straße

„Schauen wir, dass wir da gemeinsam durchkommen“, lauten Josef Mögeles (SPD) Worte am Schluss der kürzlich im Bezirksausschuss Laim (BA 25) geführten Besprechung zur Verkehrslage in der Fürstenrieder Straße. Anlass zur neuerlichen Befassung mit dem Thema gab eine Bürgerbeschwerde. Eine Stadtteilbewohnerin hatte bei der BA-Sitzung vorgesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass die Klebestreifen, die entlang der Fürstenrieder Straße die provisorische Wegeführung durch die Baustelleneinrichtung markieren, immer wieder abgehen oder nicht gut erkennbar sind. Durch die „verklebten“ Markierungen werde mancher unfreiwillig zum Geisterfahrer, erklärte sie.

Die Baustellen-geplagten Laimer haben sich inzwischen schon gut mit den rot-weißen Flatterbändern und Absperrungen, Umleitungen und temporären Verkehrslösungen arrangiert. Bedingt durch den Bau der U-Bahntrasse Richtung Pasing sowie der Tramtrasse entlang der Fürstenrieder Straße sind die großen Verkehrsadern, die durch Laim führen, seit geraumer Zeit nurmehr eingeschränkt nutzbar. Vor allem die Fürstenrieder Straße, die auf je eine Fahrspur pro Richtung reduziert wurde, sorgte in den vergangenen Monaten für Ärger und Verdruss, der sich in zahlreichen Bürgerbeschwerden an den örtlichen Bezirksausschuss (BA) bemerkbar machte. Die Bürgerbeschwerden aber wurden von den Projektplanern angehört und manches nach Möglichkeit verbessert. Ein von Anfang an bestehendes Ärgernis aber bleibt: die gelben Markierungen, die entlang der Fürstenrieder Straße die derzeit geltenden Fahrbahnen anzeigen sollen.