Jetzt auch noch Gleiserneuerung

Wer an der Haltestelle „Fürstenrieder Straße“ in die Tram 19 steigen will, muss den provisorischen Haltepunkt erst einmal inmitten der Baustellenschilder und rot-weißen Absperrungen ausfindig machen. Denn die Tram 19 verkehrt im Schienenersatzverkehr (SEV), wird also durch Busse ersetzt. Grund dafür sind Gleiserneuerungen, die entlang der Agnes-Bernauer-Straße im Streckenabschnitt zwischen Ossietzkystraße und Fröbelplatz durchgeführt werden. Besonders die Kreuzung Fürstenrieder / Agnes-Bernauer-Straße, die für den Bau der Tram-Westtangente ohnehin schon zum großen Provisorium und damit zur Herausforderung für Verkehrsteilnehmer wurde, wird jetzt zusätzlich belastet. „Wieso denn alles auf einmal?“ - die Klage der Laimer kennt Stefan Bauer (SWM) schon und wirb daher erneut um Verständnis für die zusätzliche Baustelle: „Die Gleise sollten wir unbedingt tauschen, die wären sonst für den nächsten Winter nicht mehr tauglich.“

Für den Knotenpunkt Agnes-Bernauer- / Fürstenrieder Straße ergibt sich nun zeitweise folgende Neuerung: Der Schienenersatzverkehr der Tram 19 fährt stadtauswärts über den Laimer Kreisel und biegt über die Von-der-Pfordten-Straße wieder auf die Agnes-Bernauer-Straße ein. Der Laimer Bahnhof kommt dabei als neuer Haltepunkt hinzu. Stadteinwärts wird der Schienenersatzverkehr über die Gotthardstraße geführt und biegt in die Friedenheimer Straße ein, um dann die gewohnte Trasse der Tram auf der Agnes-Bernauer-Straße weiterzufahren. Querungen über die Fürstenrieder- / Agnes-Bernauer-Straße sind für Fußgänger zwar möglich, jedoch um circa 50 Meter versetzt.

Besonders am Interim bzw. an der Ossietzkystraße wird es durch die Gleisbauarbeiten besonders eng, erklärt Stefan Bauer, sodass man den Gehweg auf dieser Höhe nicht erhalten könne. Fußgänger müssen daher auf die Nordseite wechseln, eine provisorische Ampelanlage sorgt aber am Café Steinchen für einen sicheren Überweg durch die Baustelle. Zudem wird die Agnes-Bernauer-Straße ab Ossietzkystraße für den motorisierten Verkehr zur Einbahnstraße stadteinwärts. Alles in allem durchaus „kompliziert“, gesteht Bauer. „Aber wir werden das stemmen.“