Unter dem Motto „Trotz aller Unsicherheit – Jesus ist unser Friede” steht der diesjährige Christustag, der am Samstag, 3. Oktober, in München in der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche (Mathunistr. 23-27) stattfindet. Beteiligt sind unter anderem der Leiter des Gemeindehilfsbundes, Pfarrer Stefan Felber, sowie der österreichische Pfarrer Gerhard Krömer. Felber wird zum Thema „Jesus: Fundament und Friede in unruhigen Zeiten für die Kirche” sprechen, Krömer zum Bibelwort „Jesus Christus – gestern, heute und derselbe in Ewigkeit.” Beginn ist um 10.30 Uhr, Ende gegen 16 Uhr.

Der überregionale Christustag wird seit 2012 gefeiert, Veranstalter ist der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern in Verbindung mit örtlichen Kirchengemeinden und Gemeinschaften. In diesem Jahr sind sieben weitere Orte in Bayern sowie zahlreiche Orte in Württemberg und Baden beteiligt.