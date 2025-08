Wohnprojekt „friedN“ entsteht in Laim

„Mit friedN entsteht ein besonderer Ort an einer prägnanten Stelle“, sagt Stadtbaurätin Elisabeth Merk zum geplanten Neubau in der Agnes-Bernauer-Straße 51. „Durch gestalterische Qualität in Verbindung mit hohen Ansprüchen in puncto Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität dient das Projekt als echtes Vorbild für qualitätsvolle Nachverdichtung und die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum – genau dort, wo vorher eine Fläche zu 100 Prozent für Gewerbe versiegelt war.“ Ein Supermarkt und ein Asia-Restaurant waren über viele Jahre der einzige Anziehungsprunkt an der Ecke Agnes-Bernauer-/Firedenheimer Straße.

Von September 2023 bis Mai 2024 zog dann die „Perle“ als Zwischennutzung ins Bestandsgebäude, das schließlich abgerissen wurde. Nun entsteht ein Neubau, der auch „dem Umfeld einen Mehrwert bieten“ soll, sagt Urban-Progress-Geschäftsführer Matthias Ottmann, der zugleich Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München (TUM) ist und sich dort in seinem Fachbereich Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft mit ökologisch und gesellschaftlich nachhaltigen Konzepten befasst.