Tram hat 100 Tage hinter sich

Die Tram in der Fürstenrieder Straße hat seit Eröffnung am 28. Februar mittlerweile ihren 100. Betriebstag hinter sich.
„Diese Tram ist nicht nur verkehrspolitisch wichtig, sondern wurde auch von den Fahrgästen gut angenommen. Mit dem Rasengleis und den neuen Bäumen ist die Fürstenrieder Straße weitaus attraktiver und grüner als vor Baubeginn. Erinnert man sich an den Zustand davor zurück mit Leitplanken, die die Straße unüberwindbar getrennt haben, zeigt sich die große Verbesserung. Auch wenn aufgrund des Verzugs der DB bei der Umweltverbundröhre sowie bei den Autobahnbrücken Bau und Eröffnung der Tram in Etappen erfolgen wird, so ist der Erfolg der neuen Strecke schon jetzt zu merken“, so Andreas Frank, Sprecher des Fahrgastverbands PRO BAHN in München. Eine Tram sei spürbar attraktiver und leistungsfähiger als der Bus und führe damit auch zu mehr Fahrgästen. Dies hätten die Erfahrungen sowohl in München als auch bundesweit gezeigt, verlautet von PRO BAHN. Diese Teilstrecke der Tram-Westtangente wird nach Fertigstellung des nördlichen Abschnitts über den Romanplatz hinaus nach Schwabing fortgeführt.
Die Tram sei gerade für Strecken wie die Westtangente das richtige Verkehrsmittel, da sie deutlich leistungsfähiger als der Bus sei, und dennoch nur einen Bruchteil einer U-Bahn koste. Werde wie hier ein Rasengleis gebaut, führe dies zudem zu einer Entsiegelung der Oberfläche. „Beim aktuellen Spardruck ist es auch und gerade wichtig, gezielt in die Tram zu investieren. Denn dies senkt den Aufwand im Busbetrieb und ermöglicht auch mit weniger Fahrpersonal ein besseres Angebot.“ fordert PRO BAHN die konsequente Umsetzung der Tramplanung der Stadt München ein. Die Tram sei der Schlüssel für eine urbane Mobilität.
Die Tram-Westtangente wurde vom Stadtrat im Rahmen der Integrierten ÖPNV-Planung im Jahr 1991 einstimmig beschlossen. Aus diesem Beschluss steht nach Fertigstellung der Westtangente nur noch die Tram-Nordtangente zur Umsetzung an. „Wir fordern den Freistaat Bayern auf, als Grundeigentümer im Englischen Garten künftig wie von ihm versprochen konstruktiv die Planung zu begleiten. Damit kann dann endlich auch diese wichtige Strecke gebaut werden“, so Andreas Frank. Nur so könne der Stadtratsauftrag von 1991 umgesetzt werden.