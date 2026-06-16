Tram hat 100 Tage hinter sich

„Diese Tram ist nicht nur verkehrspolitisch wichtig, sondern wurde auch von den Fahrgästen gut angenommen. Mit dem Rasengleis und den neuen Bäumen ist die Fürstenrieder Straße weitaus attraktiver und grüner als vor Baubeginn. Erinnert man sich an den Zustand davor zurück mit Leitplanken, die die Straße unüberwindbar getrennt haben, zeigt sich die große Verbesserung. Auch wenn aufgrund des Verzugs der DB bei der Umweltverbundröhre sowie bei den Autobahnbrücken Bau und Eröffnung der Tram in Etappen erfolgen wird, so ist der Erfolg der neuen Strecke schon jetzt zu merken“, so Andreas Frank, Sprecher des Fahrgastverbands PRO BAHN in München. Eine Tram sei spürbar attraktiver und leistungsfähiger als der Bus und führe damit auch zu mehr Fahrgästen. Dies hätten die Erfahrungen sowohl in München als auch bundesweit gezeigt, verlautet von PRO BAHN. Diese Teilstrecke der Tram-Westtangente wird nach Fertigstellung des nördlichen Abschnitts über den Romanplatz hinaus nach Schwabing fortgeführt.