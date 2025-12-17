Tram 19 fährt ab Samstag wieder regulär

Für den Straßenverkehr wird die Agnes-Bernauer-Straße auf der Westseite zwischen Lutzstraße und Fürstenrieder Straße wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet. Mit der Abbiegemöglichkeit in die Fürstenrieder Straße in Richtung Süden beziehungsweise aus der Fürstenrieder Straße von Norden herkommend ist damit der Anschluss zwischen beiden Straßen wiederhergestellt. Die Fahrbahn auf der Ostseite der Agnes-Bernauer-Straße zwischen Sandrartstraße und Fürstenrieder Straße kann erst im Februar für den Autoverkehr geöffnet werden, da Fußgänger und Radfahrer auf der Fahrbahn geführt werden.

Die Haltestelle „Fürstenrieder Straße“ wurde umfassend barrierefrei ausgebaut. Dazu gehören ein taktiles Blindenleitsystem sowie eine Bahnsteigerhöhung, die einen nahezu stufenfreien Einstieg in die Fahrzeuge ermöglicht. Je Bahnsteig umfasst die Ausstattung Wartehallen mit Sitzgelegenheiten und integrierten Lautsprecheranlagen, einen Mast mit gut sichtbarem digitalen Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) sowie eine Vorlesestele für Ansagen, die insbesondere Fahrgästen mit Seh- oder Mobilitätseinschränkungen zugutekommt. Bei Bedarf kann an der ersten Tür eine Klapprampe beim Fahrpersonal angefordert werden.

Die dynamischen Fahrgastinformationssysteme liefern Echtzeitdaten zu Abfahrten und Störungen, während die Vorlesestelen die akustische Barrierefreiheit weiter stärken. Als Beitrag zur Aufenthaltsqualität und zum Stadtklima wurden pro Bahnsteig vier neue Bäume gepflanzt

Die Ausstattung und der barrierefreie Ausbau entsprechen dem Standard aller Haltestellen entlang der künftigen Tram-Westtangente.