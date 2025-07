Können Schilder rücksichtslose Radl-Rambos „sensibilisieren”?

Die Laimer Röhre ist ein recht gefährlicher Platz für jeden, der sich zu Fuß in sie hineinwagt. Als Fußgänger wird man von Radfahrern dort häufig übel beschimpft, mitunter auch bewusst angefahren. Es gibt schlicht zu wenig Platz für normal gehende Passanten und zu schnell fahrende Radler. In solcherlei Umgebung verlangt die Straßenverkehrsordnung stets Rücksicht auf die Schwächeren: das sind in der Röhre die Fußgänger. Vor der Unterführung steht daher das blaue Fußgängerschild: Es kennzeichnet die Röhre eindeutig als Gehweg. Das Zusatzschild erlaubt zwar Radfahren, aber eben nur in Schrittgeschwindigkeit und ohnehin nur dann, wenn ein Radler keine Fußgänger gefährdet oder behindert.