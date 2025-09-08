Keine Verkehrsspiegel an den Ausfahrten zur Willibaldstraße

Um sicher aus der Sulzbeck-, der Hartel- oder der Camerloherstraße auf die Willibaldstraße zu fahren, wünschen sich Anwohner aus dem östlich der Willibaldstraße gelegenen Wohnviertel schon seit Jahren eine Verbesserung der Sichtverhältnisse. „Beim Einbiegen auf die Willibaldstraße ist die Sicht sowohl nach rechts als auch nach links durch parkende Fahrzeuge erheblich eingeschränkt“, beklagte kürzlich erneut ein Bürger gegenüber dem örtlichen Bezirksausschuss (BA). Dies erschwere das sichere Einfahren und erhöhe das Risiko von Unfällen.

„Aus meiner Sicht könnte die Anbringung konvexer Spiegel mit Blickwinkel von mindestens 180 Grad die Sichtverhältnisse deutlich verbessern und zu mehr Verkehrssicherheit beitragen“, so der Bürger. Die Maßnahme wäre nicht nur kostengünstig, sondern könnte auch Sicherheit schaffen, ohne dass Halt- oder Parkverbote ausgewiesen werden müssten, argumentiert er.