Führung zur Umgestaltung des Laimer Platzes

In ganz München finden am 27. und 28. Juni die jährlichen Architektouren statt. Ausgewählte Projekte öffnen ihre Türen und präsentieren ihre Arbeit mit öffentlichen und kostenlosen Führungen. In Laim wurde das Projekt „Umgestaltung Laimer Platz” ausgewählt: Es wird nun am Samstag, 27. Juni, um 14 Uhr für Besucher präsentiert.