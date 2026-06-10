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Laim (München)Polizeiberichtepolizei
Veröffentlicht am 10.06.2026 14:09

Frau in Bus belästigt: Polizei nimmt 31-Jährigen fest

In der Nacht auf Mittwoch, 10. Juni, gegen 0.15 Uhr befanden sich ein 31-Jähriger und eine 42-Jährige in einem Linienbus. Beide befanden sich im hinteren Bereich des Busses. Dort fasste der 31-Jährige die Frau mehrfach unsittlich an und versuchte, sexuelle Handlungen durchzuführen.

Die Frau wehrte sich dagegen, indem sie den Mann wegdrückte. Der Busfahrer bemerkte die Situation, hielt den Bus in der Fürstenrieder Straße an und alarmierte den Polizeinotruf 110. Sofort fuhren mehrere Streifen zum Bus, während der Busfahrer die Türen bis zum Eintreffen der Polizei geschlossen hielt. Daher konnte sich der 31-jährige Verdächtige nicht aus dem Bus entfernen.

Zu Boden gebracht und gefesselt

Der Tatverdächtige wurde vor Ort von den eintreffenden Polizeibeamten festgenommen. Dabei wehrte er sich, musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der 31-Jährige wurde unter anderem wegen eines sexuellen Übergriffs und einer sexuellen Belästigung angezeigt. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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