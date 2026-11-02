Die Stadtwerke bauen im Rahmen der Tram-Westtangente die Fürstenrieder Straße aus und erneuern die Fahrbahndecke. In den zwei Nächten von Mittwoch, 11. November, bis Freitag, 13. November, ist die Fürstenrieder Straße in Fahrtrichtung Norden zwischen der Aindorferstraße und der Agnes-Bernauer-Straße von 20 bis 6 Uhr für den Autoverkehr vollständig gesperrt. Eine großräumige Umfahrung ist ausgeschildert.

Die Buslinien 51 und 151 werden über die Westendstraße, die Zschokkestraße, die Siglstraße und die Agnes-Bernauer-Straße umgeleitet. Die Buslinien 168 und N78 fahren über die Guido-Schneble-Straße, die Gotthardstraße, die Siglstraße und die Agnes-Bernauer-Straße. Fußgänger und Radfahrer sind von den Sperrungen nicht betroffen.