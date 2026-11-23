Anträge sind in der Bürgerversammlung persönlich zu stellen und schriftlich einzureichen. Das entsprechende Formular und weitere Infos befinden sich im Internet unter www.muenchen.de/buergerversammlungen. Das Formular wird auch zu Beginn der Bürgerversammlung ausgegeben. Alle Besucher der Bürgerversammlung, die an Abstimmungen teilnehmen wollen, müssen sich als Stadtviertel-Bürger ausweisen können.