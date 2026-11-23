Die Bürgerversammlung für Laim findet am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr in der Dreifachturnhalle an der Schrobenhausener Straße 17, Zugang über Hausnummer 15, statt. Die Leitung der Versammlung übernimmt Stadträtin Barbara Likus. Zu Beginn informieren sie und der Bezirksausschussvorsitzende Josef Mögele über wichtige Themen und Projekte im Stadtbezirk.
Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein:
Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreter aus verschiedenen Stadtbereichen Bürgern Rede und Antwort.
Anträge sind in der Bürgerversammlung persönlich zu stellen und schriftlich einzureichen. Das entsprechende Formular und weitere Infos befinden sich im Internet unter www.muenchen.de/buergerversammlungen. Das Formular wird auch zu Beginn der Bürgerversammlung ausgegeben. Alle Besucher der Bürgerversammlung, die an Abstimmungen teilnehmen wollen, müssen sich als Stadtviertel-Bürger ausweisen können.