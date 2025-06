Bücher verbinden uns mit Menschen, die in ganz anderen Lebenslagen dieselben Hoffnungen wie wir hegen.

Auch in diesem Buch macht Frau Feldbusch, was sie vielleicht am besten kann: mit Klischees spielen und unbekümmert Haltung zeigen. Damit piekst sie effektiver in überholte Rollenblasen als mit Genderstern und Binnen-I. »Ich wage das große Abenteuer, ich selbst zu sein«, sagte einmal die kluge Wegbereiterin Simone de Beauvoir. Nichts anderes macht unsere Autorin. Es ist womöglich ihr bestes Erfolgsrezept, welches sie übrigens mit William Shakespeare teilt: »Lass mich sein, was ich bin« – so hat der es seinem Don Juan in »Viel Lärm um nichts« in den Mund gelegt. Denn das ist für Verona Feldbusch (diese Hoffnung teilt sie für ihren damals noch ungeborenen Sohn) »die wahre Kunst des Lebens: ein glücklicher Mensch zu werden.« Ganz schön leicht dahingeschrieben, aber leichter machbar, wenn man unverzagt und pragmatisch wie eine Feldbusch in seine Welt blickt: »Die Welt wird nie perfekt sein« schreibt sie, »aber vielleicht können wir ein bisschen helfen ...«

Versuchen wir’s, dann blubbt’s womöglich auch mit dem Glück.